Expropiació

La CUP exigeix al govern de Barcelona i de la Generalitat a treballar conjuntament per expropiar el Gimnàs Social Sant Pau

El projecte social, que té previst el desnonament aquest divendres, acull més de 2.500 usuaris en situació de sensellarisme

Aquest divendres 30 d’abril el Gimnàs Social Sant Pau serà desallotjat de la casa fàbrica Pere Colomer, a Barcelona. Els propietaris, la família d’especuladors Encesa Viñas, hi volen construir pisos de luxe al solar del Raval on s’ubica l’edifici.

El projecte social i inclusiu del Gimnàs Sant Pau ha ofert, només durant aquest any, 55.000 dutxes i canvis de roba i 40.000 àpats per a les 2.500 persones sense llar que en són usuàries i l’avís de desnonament, previst per aquest divendres, suposarà que centenars de persones es quedin sense aquest servei essencial.

És per aquest motiu, que Santi González, del Gimnàs Social Sant Pau, crítica que s’ha arribat a aquest punt a causa de la mala gestió i la poca voluntat política del govern municipal de Barcelona. L’any 2016, la CUP Capgirem Barcelona va presentar una moció al ple de l’ajuntament per l’expropiació del solar on se situa el gimnàs, amb l’objectiu de conservar la casa fàbrica i el seu projecte social. La moció va decaure pel vot en contra de Janet Sanz (BeC). El maig del 2018, la CUP va presentar una moció que va ser aprovada on s’instava al govern municipal a comprar el solar. Així, Santi González exigeix al govern municipal que “si la propietat no vol acceptar l’oferta de 9,5 milions d’euros pel solar, iniciï el procés d’expropiació i l'anunciï públicament abans del 30 d’abril”.

En aquest sentit, la diputada de la CUP-NCG, Basha Changue, ha instat a la Generalitat a treballar conjuntament i de forma urgent amb l'Ajuntament de Barcelona per superar els esculls tècnics necessaris per començar el procés d'expropiació de l'immoble, no només com a servei essencial per a les mes de 900 persones en situació de carrer i les gairebé 3.000 en situacions de sensellarisme de la ciutat de Barcelona, sinó també com a instal·lacions d'interès històric per a la ciutat comtal i per oferir habitatge de lloguer social. “Les administracions públiques tenen la obligació de vetllar per el benestar de les mes de 53.118 persones en situació de sensellarisme a Catalunya”, ha assegurat la diputada. Afegeix: “Instem a ERC a mantenir la mateixa actitud i voluntat que mostren al consistori de Barcelona, apostant per iniciar ja l'expropiació, un cop constatat el fracàs de la via de la negociació amb la propietat i tal com es va acordar i aprovar al ple municipal”.

Finalment, els anticapitalistes fan una crida a sumar-se a la convocatòria del Sindicat de Persones Sense Llar de Barcelona aquest divendres 30 d’abril per aturar el desnonament del Gimnàs Social Sant Pau, així com a aturar els més de 50 desnonaments previstos a la ciutat de Barcelona aquest mateix divendres.