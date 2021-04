Riu

La CUP Ebre exigeix a ERC que ature les inversions al Canal Xerta-Sénia quan el Govern està en funcions

La petició arriba després que el passat dimecres la consellera d'Agricultura en funcions, Teresa Jordà, anunciés les obres per a la posada en marxa efectiva del regadiu el pròxim 2023. La formació reitera que el projecte seguix sent una amenaça per a un futur transvasament cap al País Valencià, segons ha denunciat la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE), i no té consens territorial.

La CUP Ebre no s'oposa al rec de suport perquè l'agricultura familiar pugui viure més dignament sinó a la forma d'impulsar este regadiu. Proposen alternativament, per exemple, una millor gestió col·lectiva dels pous existents a la zona.