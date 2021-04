Consulta

La CUP Ebre demana el no a la planta de tractament s’impose en la consulta del 25 d’abril

Com se percep des de fa temps, les Terres de l’Ebre i el Sénia s’estan convertint en el que podríem anomenar, l’abocador de Catalunya. Nombroses agressions al territori s’estan projectant i ficant en marxa els darrers anys al nostre territori i des de les institucions es ven com inversions i una mesura per frenar el despoblament, però que com ja sabem, acaba sent una mesura ineficient.

És el cas de la futura planta de compostatge ubicada al terme de Santa Bàrbara (Montsià) i a uns pocs kilòmetres del nucli urbà on arribaran les males olors. La planta tindrà unes dimensions de 40 jornals i una capacitat de fins a

100.000 tones anuals, a més existeix l’agreujant que passa per sobre de l’aqüífer de la Plana del Montsià i corre el perill d’acabar contaminat per la planta de tractament de compost.

A més, s’entreveuen lligams empresarials i polítics de la zona, i s’hi pot observar el model de planificació territorial escollit per a aquesta àrea en concret, on a més d’aquesta planta de tractament ja hi ha l’abocador de residus del COPATE al Mas de Barberans, la Planta de Biogàs de la Galera, el ja projectat Canal Xerta – Sénia i la futura massificació de plantes solars en sòls rurals entre d’altres atacs al territori.

Des de la CUP Ebre donem suport a la plataforma veïnal que ha presentat les al·legacions pertinents per aturar el projecte i que ha impulsat la consulta ciutadana per a escollir el futur de la planta de tractament. La CUP Ebre ens posicionem al costat de la plataforma AMEVESABA Associació Mediambiental de Veïns de Santa Bàrbara) i AMEVESABA i la plataforma “No a la Planta de Compostatge” i demanem el no en la consulta del proper 25 d’abril que es realitzarà a l’Ajuntament de Santa Bàrbara.