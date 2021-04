Petroquímica

La CUP demana a la Generalitat que aclareixi quin control fa d’IQOX

Després que s’hagi fet públic a ElDiario.es que l’empresa IQOXE suspengués la inspecció ambiental realitzada per tècnics del Departament de Medi Ambient de la Generalitat dos mesos abans de l’explosió, la CUP-NCG ha demanat la compareixença de del conseller de Territori Damià Calvet i de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya. La formació vol que aquest clarifiqui si es va sancionar o, en cas contrari, si el govern de la Generalitat va fer algun tipus de seguiment de les irregularitats detectades i que tenien relació amb un consum de reactius excessiu de les diferents plantes, emissions a l’atmosfera de gasos no contemplats en l’autorització ambiental de l’empresa, emissions a les aigües residuals i producció de residus per sobre dels valors permesos. Les cupaires recorden que una de les peces de la causa contra IQOXE arran de l’explosió, en la que han requerit personar-se, fa referència justament als vessaments il·legals que aquesta feia al mar.

La diputada de la CUP-NCG, Laia Estrada, critica que la Generalitat “no fes res després d’emetre informes d’inspecció ambiental desfavorables” i assegura que “en aquest cas parlem d’IQOXE però no tenim cap garantia que això no estigui succeint amb altres empreses”. Estrada ha recordat que aquesta notícia s’afegeix al fet que el febrer passat la Generalitat autoritzés a IQOXE reobrir una de les plantes de derivats d'òxid d'etilè, sense tenir el Pla d’autoprotecció homologat, “un fet totalment irresponsable per part de la Generalitat”, ja que estem davant d’una empresa “que té una causa oberta per un dels accidents industrials més greus al nostre territori i és totalment incomprensible que IQOXE no només pugui continuar en funcionament, sinó que a més estigui en plena operació d’expansió”. La diputada Estrada senyala que “tot plegat demostra la connivència política amb el complex petroquímic”.