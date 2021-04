Participació veïnal

La CUP aposta per seguir treballant les noves fases del TramCamp a través de processos participatius

Ahir va tenir lloc el tercer taller participatiu entorn al projecte del nou Tren-Tramvia del Camp de Tarragona organitzat per l’Ajuntament de Tarragona, on es van acceptar les esmenes presentades pel Grup Municipal de la CUP i que formaran part del conjunt que presenta el consistori a la Generalitat.

Les cupaires volen que el TramCamp esdevingui un eix vertebrador de connectivitat i acabi amb les mancances de connexions del territori. La consellera Inés Solé ha explicat que aquest “ha de garantir una connexió real entre territoris i, a nivell de Tarragona, ha de connectar els diferents barris de Ponent i l’allunyada estació de l’AVE”. La regidora Solé argumentat que entre les al·legacions també hi ha reaprofitar les vies que actualment estan en desús de l’eix Tarragona-Salou-Cambrils.

Les anticapitalistes proposen seguir treballant en aquests tallers participatius les noves fases del projecte “que s’han de replantejar des d’una perspectiva de territori i no imposades des de Barcelona” i conviden al Govern Municipal a implantar aquest model de treball cooperatiu en altres àmbits de la política de la ciutat.

Per últim, les cupaires recorden que també presentaran al·legacions al projecte del TramCamp com a formació a la Generalitat, “unes esmenes realitzades sota una òptica de territori” on hi han participat les diferents CUP del Camp afectades pel projecte com són la CUP de Tarragona, Reus, La Canonja i els Nuclis de Suport de Salou i Vila-seca.