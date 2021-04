mobilitat

La CGT Busos ho té clar, unir el tramvia privat per la Diagonal no és una prioritat

CGT de Transports de Barcelona han denunciat que des de l'Ajuntament de Barcelona no es permet dotar amb autobusos elèctrics les línies de TMB que circulen per la Diagonal perquè això demostraria la inutilitat d'unir els tramvies per aquesta avinguda.

En el projecte de reestructuració de les línies d'autobusos de TMB que circulen per Barcelona, conegut com a XARXA ORTOGONAL D'AUTOBUSOS, no ha pogut dur-se a terme íntegrament en impedir-se, des de l'Ajuntament de Barcelona, la posada en marxa de la línia D30 que havia de circular, amb autobusos elèctrics per tota la Diagonal.

Els primers arguments a favor de la reimplantació del tramvia a la nostra ciutat van ser que aquest modo de transport, per ser elèctric, no era contaminant, argument que va caure per terra quan TMB va començar a optar per la compra d'autobusos elèctrics que, des del primer dia, van demostrar la seva eficàcia.

Des del lobby tramviari, capitanejat per diverses multinacionals, s'ha sabut pressionar a l'Ajuntament de Barcelona perquè el seu projecte d'unir el tramvia privat a través de la Diagonal tiri endavant i un dels seus majors èxits ha estat que des de l'ajuntament no se li permeti a TMB posar en les línies que actualment circulen per la Diagonal autobusos elèctrics. Coneixedors que els autobusos elèctrics circulant per la Diagonal farien inviable la posada en marxa del tramvia, han sabut moure els "fils de l'administració" perquè no es doni aquesta circumstància.

D'altra banda des de l'Ajuntament també s'ha ocultat informació als veïns i veïnes de Barcelona sobre el cost real que representaria per a l'Administració unir els tramvies per la Diagonal i a més també s'han ocultat els informes, elaborats per acadèmics de prestigi, que desaconsellen aquesta unió.

Des de CGT TB entenen que no es poden destinar diners públics perquè accionistes privats facin negoci i per tant exigeixen que no es construeixi ni un centímetre més de xarxa tramviària privada fins que la concessió, que actualment té el TRAM, arribi a la seva fi, serà llavors el moment en què els veïns i veïnes de Barcelona puguem decidir lliurement si volem tramvia públic per tota la Diagonal o preferim invertir els diners que costaria en altres prioritats.

Des de CGT TB s'anuncia que inicien aquesta campanya de denúncia i informació dirigida als veïns i veïnes de l'àrea metropolitana de Barcelona l'objectiu de la qual és demostrar els interessos privats que hi ha darrere del projecte de fer passar el tramvia privat per tota la Diagonal.



Informes:

- Informe elaborat per Carlos F. Daganzo Chancellor Professor of the Graduate School de la University of Califòrnia, en el qual desaconsella la unió del tramvia per la Diagonal. https://cgtcatalunya.cat/wp-content/uploads/2021/04/estudio-tranvia.pdf



- Projecte de la línia D30 elaborat per TMB i el Centri d'Innovació del Transport. https://cgtcatalunya.cat/wp-content/uploads/2021/04/Projecte-D30-20150823-C.-Delegat_compressed-1.pdf