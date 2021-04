Habitatge

La batlessa d’Algaida impedeix a la PAH, per decret, presentar en el Plenari municipal cap pregunta sobre casos d’urgència habitacional

La PAH Mallorca ha denunciat la falta de voluntat política i transparència de la batlessa d’Algaida per enfrontar el greus problemes d’urgència habitacional que es donen en aquest municipi de fa un any, famílies amb certificat de vulnerabilitat. Si no hi ha res que amagar, per què no vol preguntes?

Després d’un any sense donar cap resposta a demandes de solucions habitacionals, la PAH, acollint-se al Reglament de Participació Ciutadana (RPC) va presentar el 12 d’abril una bateria de preguntes perquè fossin llegides i contestades al plenari ordinari d’aquest mes. Una setmana més tard, el 20 d’abril, la batlia ha remès a la PAH un decret negant completament la possibilitat que ofereix el reglament per tractar les preguntes dins el punt de precs i preguntes, amb una interpretació restrictiva del mateix, que impedeix la possibilitat de formular preguntes als regidors “atès que no hi ha punt de

l'ordre del dia que justifiqui les preguntes proposades”. Tampoc ofereixen cap alternativa de diàleg.

Durant aquest any, la urgència habitacional mai no ha estat una prioritat de la corporació algaidina i segons Àngela Pons, portaveu de la PAH: “Maria Antònia Mulet Vich, la batlessa, es nega reiteradament a donar visibilitat al problema d’urgència habitacional o a l’inexistent habitatge de lloguer social al municipi, i tampoc permet debatre les males pràctiques detectades a l’àrea Benestar Social. No li importa si per això ha d’avortar els procediments de participació ciutadana per decret, mentre l’equip de govern publicitan al municipi un qüestionari online tancat com a única alternativa

per fer sentir les veus ciutadanes”.

Destaca Glòria Olmos, advocada de la PAH i especialista en Drets Humans, que el PSOE i MÉS d’Algaida volen evitar que la PAH Mallorca participi en el Ple i que “en precs i preguntes pugui intervenir en la política municipal en matèria d'habitatge i de repartiment de subvencions, així com el mal funcionament i posicionament d’uns Serveis Socials al municipi que qüestionen la situació de vulnerabilitat dels ciutadans des de visions subjectives quan la seva tasca ha de ser objectiva, monitoritzadora i col·laborativa a fi que els usuaris en situació d'especial vulnerabilitat existents a Algaida, diverses famílies que han contactat amb la PAH, accedeixin a recursos i ajudes que corresponen”.

És curiós que fins i tot al RPC addueixen que la Junta de portaveus hagi d’informar sobre l’aplicació de les peticions de participació als Plenaris quan aquest òrgan mai s’ha convocat a l’ajuntament algaidí, segons ha confirmat l’oposició.

Vist que l’equip de govern PSOE-MÉS impedeix que els problemes d’habitatge, igualtat i fins i tot la participació ciutadana (tres àrees d’una regidoria de MÉS) es tractin al Plenari, la PAH invita a l’oposició (PP) a formular les seves preguntes al Plenari. “No tenim copyright” afirma la portaveu de la PAH.