Diada de Sant Jordi

La 5a Plaça del Llibre omple Alacant de cultura segura amb més de 20 activitats el cap de setmana del Dia del Llibre

La Plaça del Llibre torna a Alacant en la seua cinquena edició disposada a convertir la plaça del Port en un gran aparador de títols en valencià. Un punt d’encontre per als amants de la lectura que, enguany, coincidirà amb el Dia del Llibre, del 23 al 25 d’abril.

L’esdeveniment -que compta amb l’imprescindible suport de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana- ha sigut presentat aquest dilluns, 19 d’abril, a la Seu Universitària d’Alacant i ha comptat amb la presència de Vicent Moreno, subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques; Teresa Val, directora de projectes de la Fundació FULL; Ismael Vicedo, d’Escola Valenciana; Hèctor Càmara, director del Secretariat de Llengües de la Universitat d’Alacant; Lliris Picó, de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC); i Marinela Garcia d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

De divendres a diumenge, els visitants de la Plaça podran adquirir nous llibres i gaudir de les activitats programades per les entitats organitzadores o per les editorials Bullent, Onada, Pruna Llibres, Tàndem, Perifèric, Edicions 96, Vincle, Lletra Impresa, Edicions del Buc, Edelvives, Andana o el Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant. Així, durant aquest cap de setmana la ciutat s’omplirà de presentacions literàries, trobades amb autors, animacions infantils i música.

Vicent Moreno ha explicat que la Plaça del Llibre s’emmarca en el Pla Valencià del Foment del Llibre i la Lectura. “Des de la Generalitat tenim l’obligació moral, intel·lectual i social de fomentar l’àmbit de la lectura i de contribuir perquè les persones visquen millor en la nostra societat, i la lectura contribueix de manera directa a açò”, ha afirmat el subdirector del Llibre, Arxius i Biblioteques.

Igualment, Teresa Val ha posat l’èmfasi en la importància de l’esdeveniment, ja que “Alacant es converteix en el centre de la cultura valenciana per un cap de setmana”. “Aquest festival literari busca fomentar la lectura i, amb les activitats programades, també associar la lectura a l’oci. Oci individual i també l’oci compartit i col·lectiu per a totes les famílies alacantines”, ha afirmat la directora de projectes de la Fundació FULL. Qui també ha anunciat la introducció, per primera vegada en el festival, de la interpretació en llengua de signes d’algunes de les activitats en col·laboració amb Fesord. “Aquesta novetat va en la línia de fer accessible la Plaça a tot tipus de persones”, ha incidit Val. La Plaça del Llibre va impulsar l’any 2020 una plataforma de compra en línia, la Llibreria virtual, que assegura l’accés als llibres en la nostra llengua i, amb la interpretació en llengua de signes fa accessible també les activitats del festival literari.

Lliris Picó ha destacat d’aquest festival literari el treball de visibilització dels escriptors valencians: “després d’un any molt dur per a tot el sector cultural, del qual els escriptors també formem part, la Plaça del Llibre ens permet tornar a una certa normalitat i retornar al contacte amb els nostres lectors”. De fet, l’AELC organitzarà el 24 d’abril una sessió de micro obert on es llegiran textos dels socis.

Presentacions per a tots els públics, contacontes i música

El programa d’aquesta edició compta amb més de vint activitats programades, que abasten tot tipus de gèneres i de públics. Teresa Val ha assenyalat que el programa també busca apropar la ciutat d’Alacant a través de la literatura a tots els públics, amb presentacions com la de Miquel Grau 53/1997 (Pruna Llibres) o la juvenil 25 de maig (Edelvives) que expliquen la història de la localitat.

El públic més adult també podrà gaudir d’altres presentacions com La meva cambra més estimada (Vincle). La vesprada del dissabte hi haurà programació especial per als amants de la poesia, en què es presentarà entre d’altres Nit fidel i virtuosa, de la Nobel de Literatura Louise Glück, editada en la nostra llengua per Edicions del Buc.

La Universitat d’Alacant (UA), a més, té una participació rellevant a tota la programació, amb la presentació de la Col·lecció L’Ordit, del seu Servei de Publicacions; la conferència On hi ha un còmic, demà hi haurà una lectura: les adaptacions de les vinyetes de Tirant lo Blanc, a càrrec de l’Aula del Còmic; i amb l’organització per part del seu Servei de Llengües de les activitats infantils com els jocs de fusta a l’espai Bibliocirc o el concert del diumenge amb Canta Canalla. Hèctor Càmara, director del Secretariat de Llengües de la UA, ha destacat que la Plaça és “una de les activitats més importants de l’any a Alacant pel que fa a la literatura i des de la Universitat estem molt contents de formar-hi part des de la primera edició”.

La Plaça del Llibre d’Alacant a més, destaca per la seua aposta per la literatura infantil i juvenil: més de la meitat de l’oferta tant en llibreria com en programa correspon a infantil i juvenil. En aquest sentit, la programació infantil i juvenil és ben variada. Per als més menuts destaquen el contacontes de Les plantes de l’avi (Edicions 96) i les presentacions acompanyades de narracions de rondalles d’El Castell del Sol i Els guants de la felicitat (Bullent), i Valor, Maria! (Andana). En la part de juvenil destaquen presentacions com El mag de Montrose (Onada), Les faves del cel, miracles i fantasia (Tàndem) o 25 de maig (Edelvives). També hi ha organitzades activitats per a centres escolars en format streaming, adaptant-se a la situació sociosanitària.

Val ha explicat que les edicions de Castelló i València celebrades la passada tardor ja van comptar amb totes les mesures sanitàries i van suposar un èxit quant a afluència de públic. “A banda de les mesures sanitàries, la compra de llibres en valencià està garantida amb la plataforma virtual i també s’oferirà l’activitat per a escolars del divendres pel matí en streaming per a totes les escoles que vulguen fer ús”, ha afirmat.