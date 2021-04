LSTEI Intersindical celebra el XII Congrés els dies 23 i 24 dabril

Els propers 23 i 24 d’abril, l’STEI Intersindical celebrarà el seu XII Congrés, després de l’ajornament que va patir l’any passat per mor de la pandèmia i el confinament. Cinc anys després, el Congrés del sindicat ha d’aprovar les ponències d’organització i estatuts –d’una banda– i acció sindical –d’una altra–, que marcaran les línies de treball dels propers quatre anys.

Els i les congressistes, en una trobada virtual que començarà el dia 23 a les 16 hores, han de triar les persones que formaran part de la nova Comissió Executiva, així com també del Consell Plenari Intersindical. Les restriccions sanitàries han aconsellat aquesta organització en línia.

Tal com s’ha fet en tots els congressos del sindicat, en una primera sessió de l’Executiva triada, un cop acabat el Congrés, s’assignaran els càrrecs i s’escollirà la persona que ocuparà la secretaria general.

L’STEI Intersindical està consolidat com a quarta força en termes de representativitat a les Illes Balears, en un mapa sindical amb una quantitat significativa d’entitats –més de seixanta– que tenen delegats i delegades elegits pel conjunt de la classe treballadora. És per remarcar aquesta constància en el temps i durant més de quaranta anys de trajectòria, que el sindicat propi de les Illes Balears ha triat la consigna “Hi som” com a lema del Congrés.