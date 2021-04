Diada de Sant Jordi

L'OCB fa una crida a lluir la 'Rosa dels Drets Lingüístics' durant la diada de Sant Jordi

L'Obra Cultural Balear (OCB) fa una crida als seus socis i amics i, també, a la ciutadania en general perquè exhibeixi la 'Rosa dels Drets Lingüístics' durant la diada de Sant Jordi-2021.

"Feim un convit dirigit a tots els nostres conciutadans perquè aquest divendres, 23 d'abril, llueixin la 'Rosa dels Drets Lingüístics' per mostrar el rebuig a les discriminacions per raó de llengua i la solidaritat amb les víctimes d'aquestes discriminacions".

La 'Rosa dels Drets Lingüístics' es podrà adquirir a Can Alcover (Palma) així com alguna de les parades de venda de llibres que hi haurà a Palma i a les delegacions de l'OCB a tot Mallorca.