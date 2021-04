Antimilitarisme

L’IPB i el Centre Delàs ofereixen una anàlisi de les noves dades de despesa militar mundial

L’Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) fa públiques el dilluns 26 d’abril les noves xifres de despesa militar mundial de l’any 2020, que mostren una tendència creixent per setè any consecutiu, superant els més de 1,92 bilions de dòlars que revelaven les dades de 2019. Amb l’objectiu de presentar críticament les noves dades i la creixent militarització global, posant el focus en el cas de l’Estat espanyol, i coincidint amb els Dies Globals d’Acció sobre la Despesa Militar (GDAMS, per les seves sigles en anglès) de la campanya internacional sobre la despesa militar de l’International Peace Bureau dirigida des de Barcelona, convoquem una roda de premsa dilluns 26 d’abril a les 11:00h del matí via videoconferència (contactar amb premsa@centredelas.org per a rebre les credencials d'accés).

L'International Peace Bureau i les entitats que impulsen la Campanya Global sobre la Despesa Militar (GCOMS, en les seves sigles en anglès), fan una crida als governs de tot el món a la reducció de la despesa militar, per a destinar-los a fer front a la crisi sanitària i la crisi ecosocial. A nivell de l’Estat espanyol, la campanya farà arribar aquesta demanda al Govern espanyol que en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021, consolida un pressupost per al Ministeri de Defensa de 10.863 milions d’euros. I si es tenen en compte les partides repartides o amagades en altres ministeris, aquesta xifra arriba als 21.623 milions -un augment del 10,3% respecte a l’any anterior- i torna a marcar un any més un nou rècord històric en plena situació de crisi causada per la pandèmia.

El mateix dilluns es farà pública una altra dada que marcarà un nou rècord pel que fa a la despesa militar, i és que després de dos anys de converses, el Parlament Europeu celebrarà el debat final sobre la creació del Fons Europeu de Defensa (EDF, per les seves sigles en anglès), que destinarà 8.000 milions d’€ a la indústria militar i de seguretat durant el període 2021-2027. Aquesta xifra se suma als ja creixents pressupostos de defensa de cada Estat membre.

Per oferir una valoració d’aquestes temàtiques comptarem amb les veus de reconegudes activistes i analistes de l’àmbit de la pau i la justícia social com Jordi Calvo (Coordinador del Centre Delàs i vicepresident de l’International Peace Bureau), Jorge Riechmann (professor de Filosofia a la UAM, expert en ecologia política), Andrés Amayuelas (Coordinadora Española d’ONGD) i Esperanza Fernández (Marea Blanca Catalunya).

Aquesta roda de premsa serà una de les cinc preparades (Seúl, Barcelona, Berlín, Roma i Bogotá), amb motiu dels Dies Globals d’Acció sobre la Despesa Militar, GDAMS, que coordinen accions arreu des del passat 10 d'abril i fins al 17 de maig. Aquesta campanya de l’International Peace Bureau treballa per a l’acció i la sensibilització entorn a la necessitat de reduir la despesa militar i redireccionar-la per cobrir les necessitats humanes i mediambientals.