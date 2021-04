L'exposició "L'any més intens de les nostres vides", als centres cívics de Girona

· Xevi Montoya: "Aquesta exposició és un exercici de memòria i té la voluntat de ser un retorn a la ciutadania"

Aquest dissabte Guanyem Girona ha fet la presentació oficial de l'exposició fotogràfica de Joan Aureli Martí Boigues, "L'any més intens de les nostres vides", que es podrà veure a la Carbonera fins el 18 d'abril. En la inauguració hi han participat el propi autor, el regidor de Guanyem Xevi Montoya així com la directora del Museu d'Història, Sílvia Planas. Montoya ha anunciat que un cop abandoni la Carbonera, la mostra farà itinerància per diversos centres cívics de la ciutat. El regidor de la formació municipalista ha destacat la voluntat "desecentralitzadora" d'aquesta decisió: "A Guanyem creiem que és important fer un esforç per portar mostres culturals com és aquesta exposició arreu dels barris. Afortunadament tenim una xarxa de centres cívics consolidada que ens ho permet fer", ha explicat."Aquesta exposició és un exercici de memòria i té la voluntat de ser un retorn a la ciutadania", ha reblat.

Per la seva banda, el fotògraf Joan Aureli Martí Boigues ha explicat que l'exposició pretén ser "un recorregut cronològic però també emocional d'aquest any de la pandèmia a la ciutat de Girona". Així ha destacat "les complicitats fetes amb els veïns durant el confinament, la duresa de les conseqüències cap a la gent més gran i vulnerable, la destrucció de sectors comercials com l'hosteleria o el bullici dels professionals sanitaris que ens van salvar del col·lapse total".

L'exposició es podrà veure al CC Ter (3-13 de maig), al CC de Pont Major (15-27 de maig), al CC de Pla de Palau-Sant Pau (29 de maig al 10 de juny) i al CC de Santa Eugènia (12 -29 de juny).