Stop al Feixisme

L’assemblea de MÉS-Estimam Palma insta a fer un cordó sanitari a l’extrema dreta i el feixisme

MÉS-Estimam Palma ha celebrat avui una Assemblea online, en el decurs de la qual la militància ha instat a fer un cordó sanitari per aïllar l’extrema dreta i el feixisme. La formació ecosobiranista proposarà a les formacions polítiques de l’Ajuntament de Palma aïllar els discursos d’odi i les formacions feixistes i d’extrema dreta presents al consistori.

Miquel Àngel Contreras, coordinador de MÉS-Estimam Palma, ha assegurat que “Vox atempta contra la vida de les persones. La seva violència verbal, el seu racisme, homofòbia, masclisme i foment de l’odi són una amenaça real contra la vida i la dignitat de moltes persones, en particular, i per al conjunt de la societat”. Per això, ha assegurat, la formació ecosobiranista ha aprovat impulsar un cordó sanitari al feixisme i l’extrema dreta i instar als partits democràtics a unir-s’hi “per defensar els principis democràtics, rebutjar les actituds, accions i discursos que generen odi i ruptura de la convivència a la nostra ciutat”