Identificats quatre membres de Decidim per una pancarta contra la monarquia

A les 19.30 d’ahir, Decidim va desplegar una pancarta a l’Avinguda Ausiàs March de València amb el lema “El poble valencià mai hem volgut els Borbons”, aprofitant la commemoració dels noranta anys de la proclamació de la segona república espanyola. L’acció va ser molt ben acollida entre vianants i cotxes, escoltant-se nombrosos “visca la república” i mostres de

suport des dels vehicles.

Al terminar l’acció, 30 minuts després i a 100 metres d’on s’havia desplegat la pancarta, quatre membres de Decidim que anaven en parelles, amb aproximadament set metres de distància entre elles per a respectar les distàncies de seguretat, varen ser aturats per la Policia Nacional espanyola.

La Policia Nacional espanyola , responent a les explicacions dels afectats sobre per què estaven sent identificats, respongueren que “tenien ordres d’identificar-los” i que no sabien exactament el motiu.

Toni Infante, coordinador de Decidim i un dels identificats ha declarat: “És especialment greu l’alarmant control policial que això demostra. Un control cada vegada més aclaparador, més propi de literatura futurista distòpica que d’una democràcia. És un control omnipotent contra tot el que puga afectar al règim encapçalat per la monarquia de Felip VI. En tot cas, sols reforça el nostre missatge. El poble valencià, mai ha volgut la monarquia Borbònica, imposada dues vegades a sang i foc al nostre país”.