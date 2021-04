Català a l'escola

Escola Valenciana presenta els 3 projectes de promoció de valencià seleccionats a EscolaLAB

Escola Valenciana ha fet públiques les tres iniciatives seleccionades a la primera convocatòria de projectes d’EscolaLAB, la plataforma de micromecenatge especialitzada a fer possibles, de forma col·lectiva, iniciatives culturals i socials de promoció del valencià, impulsada per l’entitat.

Per a aquesta primera convocatòria, són tres els projectes seleccionats i que intentaran assolir finançament perquè prosperen aquestes propostes de caràcter cultural, musical, audiovisual o social.

Segons Escola Valenciana, “EscolaLAB és molt més que una plataforma de micromecenatge, ja que també ofereix assessorament i formació especialitzada”. L’entitat cívica ha posat al servei dels projectes proposats la seua “experiència logística perquè puguen tirar endavant amb les màximes garanties d’èxit”.

Per això mateix, s’han organitzat diferents sessions formatives que aborden tots els aspectes necessaris per a un projecte de micromecenatge i que “ajudaran a fer que els projectes tinguen el millor plantejament possible i augmenten la seua probabilitat d’èxit”. A aquestes sessions han participat l’expert en micromecenatge Valentí Acconcia, s’han mostrat casos d’èxit com l’equip de “La Fallera Calavera” o de "Yo también leo”.

Els projectes d’EscolaLAB arrancaran la recaptació de finançament el pròxim dimarts 20 d’abril i es podrà fer gràcies al suport tecnològic de Verkami a l’enllaç escolalab.org.

L'squad d'Aitor i Júlia (Tresdeu)



Aitor (18 anys) i Júlia (21 anys) volen formar un equip amb qui triomfar a Twitch i TikTok. Com ho faran? Trobaran la companyia adequada? Ambdós volen trobar el millor grup de creadores de contingut en valencià i, per això mateix, han organitzat un càsting ple de reptes!

Amb aquest pretext, la productora Tresdeu ens presenta una proposta de programa ben divertida i desenfadada, destinada a entretindre el públic més jove de la casa. La proposta és un programa d’uns 10 minuts de duració, nadiu d’Internet, que s’emetrà directament per a les pantalles del mòbil.

Eres de les persones que pensa que necessitem més contingut en valencià? Que ens calen més referents a Internet que utilitzen la nostra llengua? Fes la teua aportació a partir del dia 20 d’abril a: squad.escolalab.org!

Un Món de Paraules 2.0: El valencià és divertit (ItBook)

Es pot practicar valencià de manera divertida? La resposta és que sí! “Un Món de Paraules 2.0: El valencià és divertit” és la proposta d’aplicació d’ItBook per a aconseguir-ho.

Destinada a tauletes, mòbils i pissarres digitals, aquesta aplicació està pensada perquè xiquetes i xiquets de 6 a 12 anys practiquen, de forma motivadora, el vocabulari i l'ortografia del valencià mitjançant activitats interactives il·lustrades i ludificades, seguint el currículum d'Educació Primària i a un preu assequible per a qualsevol família i col·legi públic.

Aquesta és la segona versió d’Un Món de paraules, que ha impulsat ItBook, una editorial especialitzada en el desenvolupament d'aplicacions multiplataforma per al sector educatiu. Vols fer possible una aplicació per a millorar coneixements en valencià? Fes la teua aportació a partir del dia 20 d’abril a: unmondeparaules.escolalab.org!

Guillem, nosaltres no t’oblidem (Associació Cultural Bassot)

28 anys després de l’assassinat del jove de Burjassot, l’Associació Cultural Bassot vol retre homenatge a Guillem Agulló amb un concert i una sèrie d’actes al seu poble.

“Guillem, nosaltres no t’oblidem” pretén impulsar la continuïtat dels homenatges a Guillem Agulló barrejant-los amb activitats culturals i artístiques. També visibilitzar els delictes d'odi que es cometen a València i els col·lectius als qui afecta.

Els homenatges a Guillem Agulló a Burjassot es realitzen des de 1993, any del seu assassinat, per part de l’Associació Cultural Bassot. Aquesta associació compta amb quasi vint-i-huit anys de vida i barreja la reivindicació social amb la cultura valenciana en les seues activitats. Vols fer possible aquest homenatge? Fes la teua aportació a partir del dia 20 d’abril a: http://nosaltresnotoblidem.escolalab.org!