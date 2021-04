Català a l'escola

Escola Valenciana celebra una reunió amb la Diputació d’Alacant

Escola Valenciana - Federació d’Associacions per la Llengua s’ha reunit aquest divendres 16 d’abril amb la vicepresidenta i Diputada de Cultura de la Diputació d’Alacant, Julia Parra Aparicio, per a demanar l’impuls del valencià per part d’aquesta institució, així com per a obrir vies de col·laboració.

A la reunió han acudit en representació d’Escola Valenciana, el seu president Natxo Badenes, el gerent Francesc Felipe i Ismael Vicedo i Marga Pastor, en representació de les organitzacions La Cívica de l’Alacantí i Terres del Vinalopó, respectivament.

En primer lloc, Escola Valenciana ha valorat a la Vicepresidenta de la Diputació Julia Parra el gest de la reunió amb l’entitat i el valor de la Llei d’Alacant, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, com a marc de consens en la promoció del valencià.

Segons Natxo Badenes, “el valencià és la llengua pròpia del poble valencià i no té color polític, sinó que l’hem de defensar i promoure de forma transversal, mantenint així el marc de consens que va suposar la LUEV en 1983”.

Escola Valenciana ha demanat que la institució provincial “impulse el valencià a les comarques meridionals del nostre país”. Per a l’entitat, és molt important que la Diputació “se sume a la promoció de la nostra llengua i cultura, i faça valdre la creació cultural en la nostra llengua que representen figures importants com Carme Miquel, nascuda a la Nucia; Enric Valor, nascut a Castalla; Carmelina Sánchez-Cutillas, criada a Altea; o Isabel-Clara Simó, nascuda a Alcoi”.

Per últim, s’ha establert la col·laboració amb Escola Valenciana i s’han plantejat vies conjuntes de promoció del valencià a les comarques d’Alacant i del sud del País Valencià.