Repressió

Els '9 de Lledoners' reclamen l'absolució i aniran a judici

Els independentistes coneguts com els '9 de Lledoners' seran jutjats, acusats del delicte de ""desordres públics." Contra tres d'ells també pesa l'acusació de de "lesions" i d'"atemptat contra els agents", amb sol·licitud de penes entre els tres i set anys de presó.

Estan acusats dels actes de protesta portats a terme l'1 de febrer del 2019, quan traslladaven els presos independentistes de la presó de Lledoners cap a presons de Madrid per ser jutjats.



Segons ha indicat El Nacional, l'escrit presentat pel ministeri públic acusa els 9 de Lledoners d'"atemptar contra la pau pública" per presumptament fer barricades amb l'objectiu "d'impedir la circulació dels vehicles" que transportaven els presos polítics a Madrid per tal d'assistir al judici al procés. A més, a tres dels encausats, estan acusats de "desobediència i lesions" per haver agredit tres agents dels Mossos d'Esquadra.

Tal i com recull la notícia d'El Nacional, els encausats van defensar que “No acceptarem les rebaixes de presó a canvi de declarar-nos culpables, la dissidència política no és cap delicte.”