Consulta popular

El veïnat de Santa Bàrbara rebutja el projecte de la planta de compostatge

La plataforma veïnal contrària a la instal·lació ha celebrat el resultat i ha tornat a demanar que es retiri el projecte. El govern municipal s’ha compromès a treballar pel ‘no’, tot i reconèixer que serà difícil aturar el projecte legalment per l’actual estat de la tramitació.

En la consulta popular celebrada aquest diumenge, el veïnat de Santa Bàrbara (Montsià) ha rebutjat a instal·lació d’una planta de compostatge de fems d’aviram a quatre quilòmetres del nucli urbà, Amb 448 vot en contra del projecte, 171 a favor, dos vots en blanc i deu de nuls. Segons dades de l’Ajuntament, hi han participat 654 persones de les 3.183 que estaven cridades a votar i la participació s’ha xifrat en un 20,5%.

La consulta s'ha realitzat, tenint en compte la Llei de consultes populars de la Generalitat, l’Ajuntament de Santa Bàrbara ha formulat aquest diumenge a prop de 3.200 veïns del municipi –majors de 16 anys– aquesta pregunta: “Vols que s’instal·li una planta de compostatge i de gestió de residus i dejeccions ramaderes, que estaria situada al punt quilomètric 4,2 de la carretera T-1025 que va de Santa Bàrbara al Mas de Barberans?”.

Les organitzacions veïnals destaquen que no s’oposen directament a la planta de compostatge, però alerten que la ubicació escollida, sobre l’aqüífer de la plana de la Galera, posa en perill els recursos hídrics subterranis. A la vegada, argumenten que la zona ja ha complert la seva quota pel que fa a projectes amb efectes ambientals potencialment perillosos, després de la instal·lació de l’abocador del Mas de Barberans.

L'alcalde, Antonio Ollés s’ha compromès a respectar el resultat de la votació, però ha advertit que no faran res d’il·legal. “A partir d’aquest dilluns treballarem pel ‘no’, el resultat ha estat clar; el ‘no’ guanya en una proporció de gairebé de tres a u”, ha afirmat el batlle, tot i que la consulta popular no és vinculant.

La planta de compostatge, promoguda per l’empresa Ecompost de l’Ebre i amb vinculacions societàries amb escorxadors com Padesa preveu tractar 25.000 tones anuals de gallinassa per convertir-les en compost orgànic comercialitzable per a l’agricultura ecològica. De moment, l'empresa ha declinar a fer valoracions sobre el resultat de la consulta.