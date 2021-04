Habitatge

El Sindicat d’Habitatge de Reus alerta que la fi de l’estat d’alarma suposarà una nova allau de desnonaments

Des del Sindicat d’Habitatge de Reus alerten que, tot i que durant els darrers mesos s’han aconseguit aturar diversos desnonaments fins al final de l’estat d’alarma, a partir del 9 de maig es començaran a marcar noves dates de llançaments, fet que suposarà l’expulsió en massa de moltes famílies de les seves llars. Una situació que no és inèdita i que suposaria reviure l’allau de desnonaments que ja es va produir el juny de l’any passat, després del confinament domiciliari.

A més, recorden que els desnonaments no s’han aturat en la seva totalitat i denuncien que, la majoria de vegades, les persones afectades no han conegut la decisió fins dies o hores abans del llançament, amb tota l’angoixa que comporta. De fet, a una membre del sindicat la volen fer fora de casa seva el proper 16 d’abril a Cambrils i a dues més el 19 d’abril a Reus. Es tracta de dones que viuen soles amb fills menors a càrrec. I, si bé l’accés a un habitatge és complicat per a la majoria de població, el seu és un clar exemple de com el fet de ser família monomarental accentua i agreuja encara més aquesta problemàtica.

Des de Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus ja els han comunicat que no poden donar-los cap solució més enllà d’inscriure’s a la Mesa d’Emergència a l’espera de poder rebre un pis de lloguer social i un allotjament temporal a una pensió un cop es quedin sense casa. El sindicat denuncia que això és una no assumpció de les obligacions per part de l’Ajuntament i un atemptat contra la dignitat de les persones, també agreujada per les condicions en les que es troba la pensió, sobretot per a famílies amb menors d’edat. Per aquest motiu, anuncien noves mobilitzacions de protesta i la intenció d’aturar els desnonaments, a més de buscar alternatives a la pensió en cas que s’acabin executant per la força.

Recorden que ha sigut gràcies al moviment per l’habitatge que s’ha aconseguit evitar que moltes veïnes siguin desnonades, i animen els veïns i veïnes de la ciutat a participar-ne per fer front a la situació d’emergència habitacional que preveuen en els propers mesos.