Universitats

El moviment estudiantil ocupa els rectorats de la UB i l'UdG exigint als rectors que signin el Compromís contra la crisi educativa

Els estudiants responen amb una ocupació a l’immobilisme de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

Aquest matí el Moviment Estudiantil ha ocupat l’edifici històric de la UB per tal de reclamar a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) que signi el “Compromís Contra la Crisi Educativa”.

El Compromís va ser presentat el darrer passat mes de març a l’ACUP. Fins avui els rectors s’han mostrat immòbils i han decidit ignorar les demandes del moviment estudiantil i les peticions de reunió. Davant aquesta situació els estudiants han respost amb una ocupació a l’edifici històric de la UB. Aquesta acció també s’ha repetit a la Universitat de Girona.

La pandèmia de la COVID19 ha agreujat els problemes de la Universitat Pública. L’elitització i la manca de finançament, s’han vist agreujats durant aquests mesos. És per això que les estudiants reclamen el compromís com un acord de mínims per millorar les condicions de les estudiants.

Entrant en detall, el compromís consta de 5 punts: equiparació de preus de grau i màster, remuneració obligatòria de les pràctiques, blindar el català a la universitat, garantir protocols efectius i revisar els plans docents en clau de gènere i un posicionament per l’absolució dels encausats per defensar la pública.

L’immobilisme dels rectors catalans enfront el compromís contra la crisi educativa ha generat insatisfacció entre l’alumnat. La resposta dels estudiants ha estat una ocupació a la UB Central i al rectorat de la UdG.