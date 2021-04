EUSKAL HERRI

El famós exmilitant d'ETA Joseba Sarrionandia torna a Euskal Herria després de gairebé quatre dècades d'exili

Joseba Sarrionandia ha tornat a Euskal Herria. Després 36 anys d'exili, l'escriptor i ex-militant d'ETA ha tornat al seu lloc d'origen. L'any 1980 va ser condemnat a 22 anys de presó per formar part de l'organització ETA. Cinc anys després es va fugar juntament amb un altre membre de l'organització, Iñaki Pikabea, de la presó de Martutene amagat dins d'un altaveu després d'un concert del cantant Imanol Larzabal. Aquesta fuga espectacular va inspirar la cançó 'Sarri, Sarri' del grup basc Kortatu. Des d'aleshores es trobava en parador desconegut tot i que seguia publicant llibres. L'any 2001 va rebre el Premi de la Crítica de narrativa en basc, atorgat per l'Asociación Española de Críticos Literarios. I també el Premi Euskadi de Literatura de l'any 2011 pel seu treball Moroak gara behelaino artean? (Som com moros dins la boira?).

A finals de novembre de 2016 (trenta-un anys després de la fugida de la presó de Martutene) reapareixeria concedint una entrevista des de l'Havana al diari Gara.