Denuncien a Repsol com a principal responsable de l’Emergència Climàtica i perpetuar un model de mobilitat que atempta contra la vida, i exigeixen una transició energètica lluny dels oligopolis

Rebel·lió o Extinció Girona bloqueja una gasolinera de Repsol per denunciar-ne les males praxis ambientals i socials, i incentivar un model de mobilitat que atempta contra la salut pública

Exigeixen a les institucions intransigència davant d’això i avançar cap a una transició energètica deslligada dels oligopolis i que aposti per la vida

Una trentena de persones han dut a terme una acció de bloqueig davant d'una gasolinera de Repsol a Girona en el marc de la campanya “#AssenyalemElsCulpables”. Aquesta campanya té l’objectiu de rebel·lar-se i depurar responsabilitats d’aquelles empreses multinacionals i entitats financeres que fa dècades que atempten contra la vida i el planeta.

El col·lectiu Rebel·lió o Extinció Girona ha volgut denunciar, d’aquesta manera, la responsabilitat de Repsol com a principal emissora de gasos d’efecte hivernacle a Catalunya i, per tant, de contribuir en l’Emergència Climàtica. A la vegada, la fan responsable, amb connivència de les administracions, de perpetuar un model de mobilitat basat en el fòssil i que provoca anualment més de 400.000 morts prematures a Europa per mala qualitat de l'aire, a més de les morts per atropellaments o accidents. Fet que, segons paraules d'un dels seus membres, "és una absoluta pandèmia davant de la que cal actuar radical i urgentment, sobretot des de les administracions".

Des del col·lectiu, a més, han afegit que "mentre veiem com els governs s'estan afanyant per mirar de vacunar a la majoria de la població per garantir-ne la salut, per altra banda no fan absolutament res per acabar amb un model energètic i de mobilitat que atempta contra la vida i que ens encamina cap un futur amb menys salut, més pandèmies i, en definitiva, més mortalitat”.

Exemple d’això, afirmen, són els milers de milions d’euros de diner públic que rebran, molt probablement, gràcies al fons europeus Next Generation UE. I que “serviran per apuntalar aquest model oligopòlic de l’energia, com ja s’està veient amb els macroprojectes de renovables que ja s’estan començant a construir d’esquenes al territori a paratges d’alt valor natural com l’Albera o substituint camps de conreus a terres ilerdenses.”

Per aquest motiu, a més de denunciar la multinacional, han exigit a les administracions determinació i urgència per aplicar polítiques que permetin avançar cap a una transició energètica i un model de mobilitat lliure dels combustibles fòssils, i lluny dels oligopolis.

Per acabar l’acció, han acabat advertint que si governs i institucions no “es posen les piles”, seguirà sent la població que, organitzada i en massa, haurà de prendre la iniciativa i actuar.