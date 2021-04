#SalvemEsMoll

Centenars de persones participen en la cadena humana per reclamar la preservació del Moll de sa Duana de Portocolom | Autor: Terraferida/Twitter

Dissabte passat, més de 600 persones es van concentrar a Portocolom amb una cadena humana contra el projecte de reforma del moll de sa Duana. Denuncien que l’organisme autonòmic Ports de les Illes Balears vol reparar la zona sense respectar la tècnica de construcció amb què es va fer originalment.

Segons les entitats que han convocat la protesta, la rehabilitació del moll és necessària, però afirmen que la solució del Govern és posar formigó armat al moll, una actuació que no seria reversible. També denuncien que Ports-IB s’ha oblidat de la cessió de la punta del Guix com a plaça pública per a la localitat.

Segons IB3, el director general de Ports i Aeroports, Xavier Ramis, ja ha respost a la protesta. El també responsable de Ports IB ha assegurat que “no es cimentarà res” al moll de Portocolom i que “la gent està mal informada”.

Es tracta, segons Ramis, d’una rehabilitació on es mantendran les mateixes pedres, que es numerararan i es col·locaran al mateix lloc on estaven. A més, una vegada que comencin les obres, Ramis ha assegurat que tots els veïnats estaran convidats setmanalment a visitar-les.