Euskal Herria

Bel Pozueta denúncia davant el ministre espanyol Marlaska l'acomiadament ideològic i la persecució política contra Patxi Zamora: «La Guàrdia Civil ha incomplert la normativa europea»

El Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu ha volgut denunciar un cop més, com ho va fer fa un mes escàs davant la directora de la Guardia Civil, el cas de l'navarrès Patxi Zamora, declarat 'no apte' per renovar la seva targeta d'identificació aeroportuària necessària per a la seva treball que venia ocupant durant 31 anys "d'acord amb els informes de la Guàrdia Civil sense cap motivació que ho justifiqués".

La diputada d'EH Bildu per Nafarroa, Bel Pozueta, ha aprofitat la presència de el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Congrés per denunciar l'acomiadament ideològic i la persecució política que segueix patint Patxi Zamora. Ho ha fet en el debat sobre la tramitació d'una llei sobre la protecció de dades personals que pretén protegir la ciutadania davant l'ús fraudulent de dades per persones, entitats i fins i tot institucions de l'Estat mateix. Fa dos dies, Marlaska va eludir pronunciar-se al respecte a la sessió de control del Senat espanyol.





"No té validesa legal"

La diputada navarresa ha recordat que recentment, en una resposta escrita a una pregunta en el propi Congrés, el Govern espanyol ha reconegut per primera vegada que l'acomiadament de Patxi Zamora va ser motivat per la seva integració en 2007 en les llistes de el partit polític ANB (Acció Nacionalista Basca, ANV en espanyol). "Quan li van denegar la renovació de la seva acreditació de seguretat, la Guàrdia Civil va argumentar que era una persona propera a entorns potencialment perillosos. La Guàrdia Civil ha incomplert la normativa europea en aquest cas", ha apuntat.

El mateix Comissari de Justícia de la Unió Europea, Didier Reynders, al gener d'aquest any ha assenyalat que els arxius amb fins de prevenció, investigació o detecció d'infracció penal elaborats per les Forces i Cossos de Seguretat de països membres de la Unió Europea, " no podran ser tractats posteriorment amb fins administratius ". Reynders va assegurar que totes les persones afectades per aquest tipus d'arxius han de mantenir els drets d'accés i rectificació sobre els mateixos.

"D'haver-se complert aquestes premisses, cap dels documents invocats per la Guàrdia Civil per provocar l'acomiadament de Patxi Zamora, ja fa 3 anys i mig, tindria validesa legal", ha denunciat Pozueta, ja que considera que es tracta d'informes interns d' caràcter desconegut que mai es van lliurar a l'afectat i van ser usats en contra per justificar la retirada d'una acreditació de caràcter laboral que és, de fet, un acte administratiu.





Tres casos més





Pozueta ha afegit, a més, que en aquests 18 mesos s'ha constatat l'existència d'altres tres acomiadaments en el sector aeronàutic per motius ideològics. "Totes aquestes persones no tenien antecedents penals i totes elles van ser acomiadades per una intervenció prèvia de la Guàrdia Civil", ha explicat. Quatre casos clars de persecució policial per raons polítiques que desemboquen en acomiadaments laborals injustificables.

La diputada d'EH Bildu ha considerat "un avanç" la legislació aprovada avui pel ple de la cambra baixa, però finalment ha optat per l'abstenció a l'veure "llacunes i clar foscos" que, com s'ha demostrat en el cas de Patxi Zamora , no garanteixen la utilització òptima de les dades personals, ni la protecció de la ciutadania. "El Govern espanyol, després de la seva resistència en el temps, s'ha vist obligat a aplicar la directiva comunitària sobre la protecció de dades. No dubtem de la necessitat d'aquesta protecció i de la necessitat que es garanteixi el seu bon ús".