Antmilitarisme

BBVA i Banco Santander entre els bancs del món que més han finançat les empreses armamentistes que alimenten la guerra al Iemen

Entre els anys 2015 i 2019, un total de 25 països de tot el món han realitzat exportacions d'armament i altre material militar a l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units, que lideren la coalició de països que participen en la guerra al Iemen. Estats Units és el país que encapçala aquesta llista acaparant el 72,2% el total de les transaccions. El segueix el conjunt de països de la Unió Europea, que representen el 21,9%, i que van concedir 2.681 llicències d'exportació a l'Aràbia Saudita -per un valor de 75 mil milions d'euros-, i 3.998 llicències d'armament als Emirats Àrabs Units -per un total de 62 mil milions d'euros-, tot i que la pròpia legislació europea ho prohibeix, segons els vuit criteris estipulats en la Posició Comuna. L'armament que més es va exportar a nivell mundial a aquests països van ser aeronaus (48,7 %), míssils (19,5%), vehicles blindats (14,6%) i sistemes de defensa aèria (7,6%).

Aquest armament exportat als països que lideren la coalició a la guerra al Iemen ha estat produït per 80 empreses, entre les quals es troben: Airbus, BAE Systems, Boeing, China Aerospace Science and Technology Corporation, General Dynamics, Leonardo, LIG Nex1, Lockheed Martin, Navantia, Norinco, Raytheon Technologies, Rheinmetall AG, Rolls-Royce, Textron i Thales Group. Un nou informe elaborat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau, analitza les exportacions d'aquestes 15 empreses d'armes i quines entitats financeres de tot el món les han finançat.

Segons les dades obtingudes, centenars d'entitats financeres de la Banca Armada Internacional han dedicat 607 mil milions a finançar aquestes empreses armamentistes que han produït armament exportat als principals països que lideren la coalició internacional implicada en la guerra al Iemen. "L’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs han estat intervenint militarment en el conflicte armat durant els seus primers 5 anys, amb el suport dels EUA, i en aquest període no hi ha hagut mesures de control d'importacions malgrat l'evidència de la seva implicació en la guerra al Iemen", apunta Gemma Amorós, investigadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau i autora de la publicació.

En el rànquing de les 50 entitats que més han finançat les empreses productores de les armes que amb alta probabilitat estiguin sent usades contra la població civil en el conflicte armat al Iemen, es troben dos dels principals bancs espanyols: el BBVA i Banco Santander. Entre els dos bancs han finançat amb 5.231 milions de dòlars entre els anys 2015 i 2019 a empreses armamentistes que han venut armes als exèrcits saudita i dels Emirats Àrabs, una xifra que representa més de la meitat del total invertit en el mateix període per tota la Banca Armada espanyola (on també destaquen Bankia, Bankinter, Banc de Sabadell i Banco Mediolanum), amb un total de 8.686 milions de dòlars. Aquesta xifra s'ha destinat a 9 empreses armamentistes: Airbus, Boeing, General Dynamics, Leonardo, Navantia, Raytheon Technologies, Rolls Royce, Thales i Rheinmetall AG.

Destaca entre aquestes empreses que han subministrat armament als principals països de la coalició, la naviliera espanyola Navantia, que ha rebut finançament de bancs com el BBVA, Santander, Bankia o Bankinter i que és la constructora de les cinc fragates Avante-2200 encarregades pel govern de l'Aràbia Saudita el 2018 que es lliuraran el 2022. "Múltiples organitzacions de pau i defensa dels drets humans hem demanat que s'aturi l'exportació d'aquestes corbetes a l'Aràbia Saudita argumentant el seu incompliment de la llei espanyola sobre comerç d'armes i la Posició Comuna europea, per tenir com a destinació un país que està involucrat en uns dels pitjors conflictes armats de les últimes dècades", explica Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs i coautor de l'informe.

Entre les empreses que més han exportat a l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs destaquen la nord-americana Boeing, que ha exportat avions de combat, helicòpters de combat i míssils, bombes guiades i bombes de diàmetres petits, sent la segona major exportadora de míssils a la coalició saudita només per darrere de Raytheon Technologies; o la també nord-americana Lockheed Martin, que ocupa el tercer lloc en volum de míssils exportats a tots dos països.

Finalment destaca la principal productora mundial de míssils guiats Raytheon Technologies, que és l'empresa que més bombes guiades ha exportat a l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs durant el conflicte al Iemen. "El cas de Raytheon és especialment controvertit ja que el grup d'experts de les Nacions Unides sobre el Iemen ha documentat i comunicat al Consell de Seguretat de l'ONU, atacs amb els models GBU-12 Paveway, model fabricat per aquesta companyia i que sabem que ha exportat des de 2011 a l'Aràbia Saudita", apunta Eduardo Aragón, investigador del Centre Delàs i també autor de l'informe. Aquest grup d'experts revela que es van llançar bombes d'aquest mateix model en els atacs a l'hospital de Hajjah el 15 d'agost, i el 8 d'octubre a Sana'a sobre un funeral civil el mateix any 2016. En l'atac a l'hospital, hi van morir 19 persones i van resultar ferides 24 mentre que en l'atac al funeral civil hi van perdre la vida 32 persones i 695 van resultar ferides. Entre les institucions financeres espanyoles que han invertit en accions d'aquesta empresa destaquen el BBVA, Banc Sabadell i Bankia.