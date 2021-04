Diada de Sant Jordi

Bateguem pel català: Campanya de Sant Jordi

La proposta d'aquest any és ben senzilla. La primera imatge és el cartell informatiu i la segona és el cartell mut que podeu fer servir per escriure allò que fa bategar els vostres cors d'emoció en relació al català.

L'acció consisteix a acabar la frase El cor 💓 em batega amb... per exemple, el jovent que fa servir el català, les persones nouvingudes que adopten el català, la música en català, els mitjans de comunicació en llengua pròpia, els equips esportius que fan servir el català, un t'estimo en la meua llengua, la immersió lingüística, la literatura catalana, etc. Al cartell té cabuda tot allò que us emocioni en relació a la nostra llengua.

Finalment us animem a imprimir aquest últim i us feu un autoretrat per penjar a les vostres xarxes socials favorites. Si ho preferiu podeu dibuixar el vostre propi

cartell.

Aquest any volem omplir les xarxes amb el nostre suport a la nostra llengua. Que res ens aturi, bateguem els nostres cors pel català. No oblideu posar l'etiqueta #BateguemPelCatalà @enllacatsLlengua