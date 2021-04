En homenatge

Arenys de Mar recorda Guillem Agulló

En el marc dels actes que se celebraran arreu dels Països Catalans per commemorar l'assassinat de Guillem Agulló, diferents organitzacins independentistes arenyenques (CUP, Forja, Jovent Dissident, SEPC, i Arran) han unit esforços per fer un acte a la nostra vila.

L'acte consistirà en una marxa reivindicativa (11:30) des de l'edifici Calisay d'Arenys de Mar fins al monument a la Independència que hi ha al parc de can Jalpi. Allà hi haurà una xerrada (12:30) de la mà de Toni Gisbert, actual coordinador d'Acció Cultural del País Valencià, i qui va ser portaveu de l'acusació popular exercida per Maulets al judici als assassins del jove independentista. Per acabar, hi haurà un vermut (13:15) per a tots els assistents.

L'assassinat de Guillem Agulló l'11 d'abril de 1993 a Montanejos va destapar la connivència del feixisme amb l'Estat espanyol així com la impunitat amb la qual va actuar, va ser jutjat i com va ser absolt o condemnat amb penes mínimes de presó que no van impedir que, Pedro Cuevas, l'assassí material dels fets, uns anys més tard formés part d'una candidatura feixista.

L'altra cara de la moneda, però, és que l'assassinat del jove independentista va ser l'espurna que va activar una generació sencera de joves catalans, especialment al País Valencià on es va organitzar a redós del sindicat d'estudiants AEN i de l'organització de joves Maulets al mateix moment d'esfervescència de nombrosos grups de música en català encapçalats pels mítics Obrint Pas.

Tan avui, com fa 28 anys, el feixisme estructural és un còmplice necessari per l'estat per permetuar el Règim del 78, hereu de la dictadura franquista. El feixisme té 1000 cares però cap gens complaent amb els anhels d'alliberament nacional i social dels PPCC. I Agulló va ser assassinat per ser activista, independentista i antifeixista.

L'acte seguirà totes les recomanacions per la prevenció de la COVID-19: distància i mascareta.