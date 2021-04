Diada

25-A: ACPV reclamarà a Ximo Puig una aposta decidida per la llengua i la igualtat

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) celebrarà el proper diumenge 25 d’Abril la diada del País Valencià, i reafirmarà la seua aposta per l’autogovern com el millor instrument en benefici del benestar del conjunt de la societat valenciana i de garantia de la igualtat lingüística.

En aquest sentit, l’entitat entén que en l’equador de la segona legislatura de l’anomenat Govern del Botànic és necessari el compliment del programa pactat pels tres partits que donen suport a l’esmentat Govern.

Per tant, cal completar les passes ja fetes amb

la restitució del senyal de TV3 al País Valencià, la plena entrada del Consell a l’Institut Ramon Llull, la implementació d’una estratègia de col·laboració efectiva entre els governs valencià, català i balear en temes de llengua i cultura, però també d’infraestructures, model econòmic, serveis socials, territori, etc i la represa d’una actitud de reivindicació ferma davant del Govern espanyol en l’exigència d’un nou model de finançament que pose fi a la situació d’espoli fiscal que pateix el País Valencià.

Les anteriors no són cap reivindicació particular d’ACPV, sinó ni més ni menys que el compromís dels partits que ens van demanar el vot per a un govern al servei del poble valencià i que el van obtenir en base a un programa de canvi democràtic real i no merament retòric. Per això, no posar fi a la censura de TV3 imposada en el seu moment per l’autoritarisme del PP, o apaivagar el to reivindicatiu davant del Govern espanyol en funció de les sigles del partit que estiga al seu capdavant, seria imitar una manera de fer política que la ciutadania rebutja.

Per això, ACPV s’adreça directament al President de la Generalitat per a demanar-li una aposta decidida pel valencià i la igualtat lingüística, que s’ha de concretar en l’execució d’aquelles promeses en l’any en curs, sense més dilacions. Una legislatura i mitja és temps més que suficient com per a implementar les mesures esmentades.

Actes en tot el territori

Acció Cultural ha convocat una vintena de concentracions a tot el territori a les 12h del 25 d’abril. Amb el lema, Per la llengua i la cultura, fem país, aquestes concentracions, per tal de complir les normes i recomanacions sanitàries establertes amb motiu de la crisi sanitària, seran actes de caràcter simbòlic i d’assistència controlada. Els assistents a cada comarca seran representants de les diferents associacions locals o comarcals que treballen per la llengua, per la cultura o pel país, tal com resa el lema de la diada del 25 d’abril.

Hi ha convocades concentracions a Alacant, Alcoi, Alzira, Benicarló, Biar, Burjassot, Castelló de la Plana, Cocentaina, Elx, Gandia, Llíria, Monòver, Pedreguer, Sagunt, Sueca, Torrent, València, Vila-real, Xàtiva i Xirivella.

25 d’abril a Otos i concert a Llíria

La Vall d’Albaida recupera la commemoració comarcal pròpia de la Diada. Després de la interrupció que va suposar l’any passat, la delegació d’Acció Cultural d’aquesta comarca, juntament amb un seguit d’entitats i col·lectius comarcals, organitza el 25 d’abril a la Pedra Basset a la localitat d’Otos.

Concert del 25 d’abril. El tradicional concert organitzat per Acció Cultural i que commemora la diada del País Valencià tindrà lloc en aquesta edició a la localitat de Llíria. El teatre de la Unió Musical acollirà l’actuació d’Andreu Valor, que presentarà el seu darrer disc Insurrecte, guardonat als premis Carles Santos en les categories de millor disc de cançó d’autor i de la millor ronda. El cantautor del Comtat comptarà amb la participació de les artistes locals Mireia Vives i Maria Faubel. Amb cadascuna de les cantants edetanes, Andreu Valor cantarà més d’un tema. També hi participarà el Cor de l’Eliana, que en un format reduït per qüestions sanitàries col·laborarà en un total de tres temes. Les entrades podran adquirir-se per la plataforma digital www.notikumi.com a partir del dijous 8 d’abril a les 12 hores.

Abans del concert es farà un merescut homenatge a Enric Tàrrega, Tina Soler i Agustí Agulló, activistes i treballadors de l’entitat que ens han deixat en els darrers dotze mesos.