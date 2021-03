Esborrem la frontera

Vora un miler de persones es mobilitzen per esborrar la frontera entre el Nord i el Sud de l'Albera

Concentració al pas del Riumajor entre Costoja i Maçanet de Cabrenys per demanar la reobertura dels passos amb la Catalunya del Nord.

Sota el lema "Esborrem la Frontera", aquest diumenge 14 de març a les 11 del matí, dos mesos després que el pas fos bloquejat per una barrera de blocs de formigó, gairebé un miler de persones s'han concentrat al pas del Riumajor. El Col·lectiu per l’obertura dels passos que ha convocat la mobilització, format per entitats del nord i sud, ha llançat la crida pel restabliment de la lliure circulació entre Costoja i Maçanet de Cabrenys.

A l'acte, han participat més d'una vintena d'alcaldes de la Catalunya del Nord i del Principat dels pobles transfronterers de l'Alt Empordà i el Vallespir i han denunciat el tancament dels passos, que consideren "un escàndol" perquè està afectant greument a la vida del territori. Han remarcat que s'uniran per eliminar les fronteres que es van marcar en el Tractat dels Pirineus.

El batlle de Prats de Molló i president de la Comunitat de Comunes de l'Alt Vallespir, Claudi Ferrer, ha recordat en la seva intervenció la situació dels presos polítics independentistes i els exiliats i ha anunciat que els alcaldes nord-catalans treballen per signar conjuntament un manifest contra la repressió.

La batllessa dels Banys d'Arles, Maria Costa, ha molt crítica, després de fer una defensa "la nostra terra, el nostre país, la nostra llengua i el nostre futur", ha denunciat la monarquia espanyola. "L’estat francès ha volgut donar una penyora a l’estat espanyol: la pesta borbònica".

Ara mateix, l’alcaldessa dels Banys, Maria Costa, destrossant la frontera entre catalans del nord i catalans del sud.

