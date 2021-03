Sobiranies

Vic també fa sobirania fiscal

Mitjançant un decret signat per l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, la capital d’Osona començarà a fer sobirania fiscal aquest primer trimestre del 2021. D’aquesta manera s’afegeix a la campanya Jo pago a Catalunya de l’Assemblea, que cerca impulsar la sobirania fiscal.



En aquest decret d'alcaldia, que s’ha publicat gràcies a la feina feta per l’Assemblea de Vic i el Consell Local per la República de Vic, s’explicita “la voluntat de l’Ajuntament de Vic d’exercir la seva sobirania fiscal, i iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’impost sobre la renda de les persones físiques a l’Agència Tributària de Catalunya”.



Així, l’Ajuntament de Vic s’afegeix als municipis que ja paguen els seus impostos a Catalunya. L’Assemblea insta la resta de consistoris independentistes a exercir la seva sobirania i preparar la Generalitat per a una futura ruptura amb l’Estat espanyol. Cal aconseguir que les institucions catalanes tinguin el control del màxim d'impostos recaptats possibles.



La campanya Jo pago a Catalunya, que es torna a reactivar amb motiu de la liquidació d’impostos del primer trimestre del 2021, pretén empènyer el Govern de la Generalitat a enfortir l'Agència Tributària de Catalunya, una eina d'estat indispensable, perquè gestioni un volum superior de recaptació i d'informació tributària. D'aquesta manera, l'administració catalana estarà preparada per afrontar amb més garanties la culminació del procés d'independència quan arribi el moment.



L'Assemblea anima empreses, autònoms, administracions i partits polítics a pagar l'IRPF, l'IVA i l’impost de societats del primer trimestre de 2021 a l'Agència Tributària de Catalunya. És important fer-ho, com a mínim, deu dies abans del que indica la Hisenda espanyola per tal que l'Agència Tributària de Catalunya tingui temps de tramitar-ho.