Un estudi confirma la marginació del català al grau de Dret de la UIB

Un estudi de la Plataforma per la Llengua conclou que només el 17’1 % de les classes s’imparteixen en català. Al campus d’Eivissa, no hi ha ni una sola assignatura en llengua catalana. - Al Màster d’accés a l’advocacia, que és obligatori per a poder exercir la professió, no s’hi imparteix cap hora en la llengua pròpia del territori.

En el context d’arreu dels territoris de parla catalana, la Plataforma per la Llengua ha fet unEls resultats de l’estudi sóni corroboren la hipòtesi inicial de l’entitat, és a dir, que, que ésLa impossibilitat de poder cursar els estudis universitaris en català comporta que els futurs professionals no estiguin avesats a utilitzar aquesta llengua i, a més, dificulta la creació d’un llenguatge jurídic i d’especialització en català.L’ estudi de la Plataforma per la Llengua , que classifica les dades per grups impartits a, analitza quantes assignatures dels’ofereixen en català segons els plans docents de la Universitat.Els resultats conclouen queEn el cas del, que és obligatori per poder exercir la professió,. Això podria explicar el fet que, en els últims dos anys, cap estudiant hagi demanat de fer en català l’examen final d’aquest màster, malgrat tenir-ne la possibilitat i malgrat que el català és la llengua habitual del 47,1% dels residents a les Illes Balears Pel que fa a les dades específiques de cada illa, hi trobam ques’ofereix elde les hores docents. D’altra banda,, mentre que, sorprenentment,. De manera global, els estudiants catalanoparlants de la UIB no poden fer tota la carrera de Dret íntegrament en llengua catalanaa cap dels seus campus. A més, els resultats de l’estudi indiquen que la presència del català en el transcurs de la carrera va disminuint progressivament, ja que si bé al segon curs l’oferta acadèmica és del 30 %, al quart curs descendeix fins al 5 % i desapareix totalment al Màster d’accés a l’advocacia.De fet, les dades sobre el baix ús del català es corroboren a l’enquesta d’usos lingüístics de la UIB-2019 . A l’enquesta, els docents dels departaments de dret públic i dret privat reconeixen quei que imparteixen les classes només. Amb tot, aquests departaments estan entre els que utilitzen menys català i més castellà de tota la universitat.Malgrat que lai elde la mateixa Universitat preveuen que el català sigui la llengua vehicular en l’àmbit del coneixement i que, com a llengua oficial de la universitat, cal fomentar-ne l’ús, les dades de l’estudi elaborat per la Plataforma per la Llengua mostren un. Segons l’entitat, hi ha una. Tot i que no existeixen dades oficials sobre l’ús del català en l’àmbit jurídic balear perquè l’administració no les fa públiques, el darrer informe del Comitè d’experts que avalua el compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries conclou que, així com a la documentació registral, mercantil i notarial., així com d’un protocol d’usos lingüístics que permeti revertir la situació i garantir els drets lingüístics dels estudiants. L’entitat proposa, per exemple, que al Campus de Palma s’ofereixin grups de català tant el matí com l’horabaixa, que es creï una assignatura troncal de català jurídic iAmb tot, l’ estudi de la Plataforma per la Llengua , que també s’ha dut a terme al País Valencià i a Catalunya , vol alertar de l’ús residual del català a les facultats de Dret i persegueix la fita que els catalanoparlants (i la resta d’estudiants de les universitats del domini lingüístic). Un dret que, en les democràcies d'altres països d'Europa, tenen garantit comunitats lingüístiques de mides similars a la catalana.