Repressió

Tres reusencs citats per les mobilitzacions contra l'Operació Judes planten el jutge

Aquest matí, tres de les cinc persones citades davant el jutge per les mobilitzacions del 23 de setembre en suport a les persones CDR detingudes no s’han presentat a declarar. Segons Xavier Angelergues, un dels encausats i militant de la CUP de Reus, les investigades no reconeixen haver comès cap delicte i denuncien la utilització de fitxers policials per perseguir militants independentistes. “L’únic delicte que ens poden acusar és de ser independentistes”, ha etzibat.





Després d’agrair el suport de la cinquantena de persones que s’ha concentrat durant aquest matí a les portes dels Jutjats, Angelergues ha denunciat que la justícia no és igual per tothom i posa com a exemple el cas Innova, obert des del 2012. El militant cupaire critica “anem arrossegant el cas Innova des de fa vuit anys, amb un procés molt lent, mentre que per acusar-nos a nosaltres, el mateix jutjat s’ha donat molta pressa”.





L’acusat retreu la persecució policial a militants de l’Esquerra Independentista i pregunta, “d’on han tret els nostres noms, com ens coneixen i com tenen els nostres números de telèfon?” Seguidament respon, “perquè saben perfectament qui som, en base a arxius polítics de gent activista”. Finalment insisteix “per a nosaltres ser activistes independentistes no és cap delicte”.