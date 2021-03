Ensenyament

STEC-STEs (IAC) exigeix deixar sense efecte la resolució provisional del CT als cossos d’ensenyaments secundaris

USTEC·STEs exigeix al Departament d’Educació que es faci una nova publicació de l'adjudicació provisional o que s'insti al Ministeri per deixar sense efecte la resolució provisional publicada el passat 4 de març i s’exigeixi una nova publicació provisional, i que per tant, es faci efectiu el dret a qualsevol persona participant a poder reclamar o desistir, si és participació voluntària, del concurs de trasllats per causes únicament informàtiques.

Un error de tal magnitud cal solucionar-lo ara, el més ràpid possible i de cap manera esperar a la resolució definitiva. El sindicat espera una millor resposta de l’administració envers les persones afectades.

Incidència a les adjudicacions provisionals del concurs de trasllats del cos de secundària

I és que davant de la Incidència a les adjudicacions provisionals del concurs de trasllats del cos de secundària i inspecció amb destí al País Valencià denunciada per USTEC-STEs (IAC), la resposta de l’Administració va ser:

"Hi ha hagut un problema informàtic en l’extracció de dades del fitxer que s’envia al Ministeri per a l’adjudicació de places.

L’errada es detecta en una lectura incorrecta de la sol·licitud en un camp de l’apartat de petició de llocs de treball del País Valencià. S’han fet gestions amb el Ministeri i es corregirà en l’adjudicació definitiva.

S’informarà a les persones afectades que, si ho consideren convenient, poden presentar reclamacions fins el 18 de març inclòs".

Per aquesta resposta, la USTEC-STEs (IAC) ha denunciat que:

"Aquest Departament d’Educació ens té massa acostumat a incidències informàtiques que acaben perjudicant el personal participant, només ens cal recordar el curs passat la baremació de la llista oberta que va haver d’anul·lar-se a causa dels múltiples errors. Una administració que mou un volum tan gran de treballadors i treballadores ha de comptar amb els recursos suficients i amb el personal suficient per fer totes les gestions.

És inacceptable que es pretengui solucionar directament a les adjudicacions definitives del mes de maig el problema informàtic detectat.

El fet que una bona part de les persones participants no obtinguin cap plaça provisional, amb tota l’angoixa personal que provoca, tindrà com a conseqüència que les adjudicacions definitives estiguin molt més alterades, fet que pot modificar molt les adjudicacions del mes de maig.

En la resolució definitiva, a la qual ja no hi ha període de reclamacions ni tampoc possibilitat de desistiment, s’aboca a les persones afectades a iniciar la via potestativa, exhaurint la via administrativa: o bé amb la presentació d’un recurs de reposició (1 mes) o bé en la via contenciosa administrativa (dos mesos) amb la qual cosa, pot provocar que no es resolguin a temps per incorporar-se el mes de setembre de 2021".