Poble lliure aposta per continuar treballant les mesures econòmiques i socials i les estructures d'institucionalitat republicana

Poble Lliure ha qualificat el preacord de la CUP-ERC com a un pas endavant, però insuficient. Tot i així, la formació "treballarà perquè es contribueixi a la configuració d'un nou Govern de la Generalitat de Catalunya amb l'impuls d'estructures bàsiques com la Renda Bàsica, l'energètica pública o la remunicipalització de serveis basics. Ara bé, considera que per assegurar el desplegament d'aquestes mesures, cal la presència de la CUP-Guanyem al Govern.

Més enllà d'anar treballant les mesures econòmiques i socials, que són necessàries, Poble Lliure ha remarcat que també cal anar implementant "Estructures institucionalitat republicana, independents de la legalitat espanyola, per tal de concretar i avançar en la ruptura democràtica amb l'Estat espanyol", treballar per a la fi de la repressió, l'assoliment de "l'amnistia dels presos polítics i pel retorn dels exiliats" i la construcció dels Països Catalans.

També posa de relleu com a prioritari el diàleg en clau estratègic amb el conjunt de forces republicanes. "Només des d'aquesta unitat podrem endegar les tasques necessàries per a assolir la independència", afirma.