La CUP Molins de Rei aposta per municipalitzar serveis a través de Molins Energia ara que ha passat a ser 100% municipal

Com a pas previ a la prestació dels serveis públics directament des de l'Ajuntament.

El passat 24 de febrer, l'alcalde va dir a Ràdio Molins, que desconeix si el servei de Jardineria l'assumirà l'empresa municipal Molins Energia, amb treballadors municipals, o aquesta subcontractaria una empresa externa.

Si Molins Energia externalitzés els serveis que hauria d'oferir l'Ajuntament, provocaria que aquests serveis no passessin pel procés de licitació pública, el que generaria una sensació d'opacitat en la contractació. L'objectiu de Molins Energia era recuperar el control municipal directe dels serveis públics, no ser una plataforma per resubcontractar amb empreses sense dur a terme els processos de transparència públics. És lamentable que el govern de Xavi Paz estigui valorant aquest escenari, que podria arribar a ser considerat corrupció.

L'objectiu de què l'empresa pública passi a mans 100% municipals ha de ser avançar cap a la municipalització dels serveis públics, garantint la qualitat del servei, els drets dels treballadors i millorant el seguiment per a controlar els serveis públics. Si no és així, Molins Energia deixa de tenir sentit, ja que l'externalització ja l'està fent directament l'Ajuntament.

Cal recordar que es va fer un Estudi de Viabilitat on es constatava que era factible municipalitzar el servei de Manteniment de Jardineria. Igualment per al Servei de Manteniment de Jocs Infantils.

Lamentem que el govern socialista i convergent no tingui clara la modalitat de gestió de l'empresa pública Molins Energia, i no marqui la línia d'actuació que ha de tenir la nova gerència, deixant un servei públic en mans de tecnòcrates i posant un fre a la millora dels serveis a Molins de Rei.

És urgent que el govern sociovergent doti a Molins Energia d'una gestió pública eficient per afrontar altres contractes que estan a hores d'ara penjant d'un fil com és el cas de les Llars d'Infants La Traca i El Molí.