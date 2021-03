En defensa del territori

Mobilització poètica en contra de l'autopista de Llucmajor

Coincidint amb la Diada internacional dels boscos i mundial de la poesia s'ha demanat l'aturada de les grans obres i un pla de reforestació.

Sota el lema “QuiEstimaMallocaNoLaDestrueix”, més de trenta entitats s’han sumat a la crida feta per la Plataforma Antiautopista s'han sumat a una sembra simbòlica de 21 alzines (cedides per Maties Colom), que seran definitivament sembrades en indrets segurs de l’illa, i una lectura de poemes a càrrec de vuit poetes.

L’acte ha tingut lloc en el lateral del nus i enllaç de la macrorotonda que s’ha aixecat en el pinaret d’en Puigcerver, just damunt l’antic traçat del tren de Llucmajor a Campos. Un espai de bosc d’altíssim interès ecològic i que ha estat irreversiblement desfigurat per una obra manifestament innecessària. “Un enllaç faraònic i caríssim que impacte en una zona forestal natural i que no du enlloc”, ha dit Margalida Rosselló, portaveu dels antiautopista.

Els poetes assistents han estat Sebastià Alzamora (Llucmajor, 1972), Miquel Cardell (Llucmajor, 1958) Miquel Àngel Llauger (Palma, 1963), Maria Antònia Monserrat (Campos), Pere Perelló Nomdedéu (Palma, 1974) i Joan Perelló Ginard (Campos 1953).

També s’hi ha adherit Miquel Bezares (Llucmajor, 1968), Joan Pomar Mir (Campos, 1955) que ha enviat el poema “Els grums de terra malvenuda”, llegit per Teresa Monserrat, i Miquel Àngel Adrover (Campos, 1994) que ha tramès el poema “Maquinària” llegit per Antònia Font (Llucmajor, 1974).

S’hi han sumat igualment i hi ha estat presents més de trenta entitats: Amics de la Terra, Anticapitalistes, Attac Mallorca, Confederació General del Treball (CGT), Ciutat per a qui l’habita, Colectivo Palma Verde, CRIDA, CUP, Dones en Dansa (Alaró), Fridays x Future, Grup Ornitològic Balear (GOB), Greenpeace, Gremi de margers, Jubilats per Mallorca, Massa crítica, Moviment Feminista de Mallorca, Músics per la llibertat, Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport, Plataforma per un pulmó verd a Son Bonet, Recuperem Marivent, Reviure Tofla, S ́Altra Senalla, Salvem sa marina de Llucmajor, Salvem

Portocolom, Terraferida, Plataforma Volem Tren a Llevant, Plataforma Fem Tornar el tren a Santanyí, Usuaris del tren, Varietats locals, Via Verda Alaró-Estació de tren, Vianants en lluita i Xarxa Municipalista de Mallorca.

També hi han assistit, a títol personal, veïnats i activistes culturals de Campos i Llucmajor.

El manifest, llegit per Margalida Rosselló, portaveu de la Plataforma, reclama un pla de reforestació de 52 hectàrees equivalents a les devastades per l’autopista, amb capacitat per acollir 12.000 arbres i fixar 27.000 tones de CO2

anuals; un canvi radical en les polítiques de mobilitat, l’aturada de les grans obres viàries i una aposta pel transport públic i, en resum, un seguit de mesures de contenció territorial que donin sentit a les declaracions d’emergència climàtica fetes pel Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. Mesures que, a parer dels organitzadors, són “buides de contingut

mentre es mantengui el model territorial de creixement que ve impulsat per

obres com aquesta autopista”.

Les persones assistents han aixecat unes banderoles amb imatges d’arbres, obra de l’escultor Ferran Aguiló, resident a Campos i present a l’acte. El nombre d’assistents s’havia limitat per causa de la covid a un representant per entitat adherida i els presents han mantingut en tot moment les normes de seguretat, distància de dos metres i mascareta, segons informa la Plataforma Antiautopista.