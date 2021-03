Manifestació a Girona per denunciar la inacció política davant l'emergència climàtica

- Durant la manifestació s'ha exigit a la classe política canviar de rumb i garantir un futur digne i esperançador per tota la societat, especialment les joves

Aquest divendres, en el marc del Dia d'Acció pel Clima, un centenar de persones s'han manifestat pels carrers de Girona per denunciar la inacció política davant l'emergència climàtica i ecològica per part d'institucions i governs. La manifestació, encapçalada i organitzada pel moviment FridaysForFuture i amb el suport de Girona Pel Clima, ha començat davant la Generalitat de Catalunya i ha recorregut els carrers del centre fins arribar a davant de l'Ajuntament. Assenyalant aquestes institucions com a principals responsables de robar l'esperança i el futur.

Segons declaracions de la seva portaveu, FridaysForFuture assegura que les "elits polítiques són responsable del desastre en el que ens encaminem" i que amb la seva "irresponsabilitat estant condemnant a tota la societat, però sobretot a les més joves, a no tenir futur". Segons ha comentat, són aquestes mateixes que, per inacció o per connivència amb les grans multinacionals culpables de grans ecocidis "els roben el temps, el present, el futur i l'esperança de tenir una vida que mereixi la pena a ser viscuda".

Finalment ha exigit a les classes polítiques un canvi de rumb per tal de "garantir un futur digne i esperançador", i ha assegurat que "seguiran organitzant-se i mobilitzant-se fins a provocar canvis reals".

Al final de la manifestació han despenjat una pancarta del balcó de l'Ajuntament i han llegit un manifest davant de totes les persones combregades. Sota el clam "canviem el sistema i no el clima", l'organització ha instat a la ciutadania i a seguir mobilitzant-se per exigir acció política a governs i institucions i transicionar cap a un sistema més just climàtica, social i globalment.

Us adjuntem el manifest llegit.

Fridays for Future Girona, 19 de Març de 2021



El 2020 havia d’esdevenir un any clau per canviar el rumb; per passar de les paraules, als fets! La pandèmia, però, va endinsar-nos en una crisi sanitària que ho va aturar tot. Accelerant una crisi econòmica i social i posant en compromís els acords per fer front a la crisi climàtica i ecològica. Una crisi multidimensional del sistema capitalista, a la qual les elits polítiques i econòmiques no volen fer front. Han decidit robar-nos el present i el futur.



ENS ROBEN EL TEMPS. Queda molt poc temps: d’aquí tres anys superarem l’increment d’1,5 °C, límit establert a l’Acord de París i que ens aboca al col·lapse. Amb la inacció política davant l’emergència climàtica, les elits polítiques estan decidint prioritzar els beneficis del capital per sobre de la vida. I així, ens roben el temps. No només amb horaris infernals que no permeten ni emancipar-nos, sinó també contribuint a empitjorar una crisi climàtica i ecològica que ens deixa sense esperança d’un futur millor.



ENS ROBEN EL PRESENT. Ens passem anys formant-nos per accedir a llocs de feina amb condicions nefastes. Però les expectatives no són massa favorables en un país on l’atur juvenil supera el 38%. No és d’estranyar, doncs, que més d’un 20% de joves tinguin símptomes depressius, i el suïcidi sigui la principal causa de mort no natural entre joves. Ningú es preocupa pel nostre futur ni per la nostra salut mental. No podem normalitzar el que no és normal.



LES ELITS ENS ROBEN. Amb l’excusa dels dogmes de la ‘productivitat’ i la ‘competitivitat’, s’apoderen del nostre temps i els nostres cossos. Tot i que tenim els índexs de productivitat més alts de la història, encara no n’hi ha prou. Constantment inventen ‘noves necessitats’ que legitimen el creixement a costa d’explotar treballadores amb sous indignes. Necessitem recuperar la sobirania sobre el nostre present estudiantil i laboral. No volem produir més pel seu lucre. Volem procurar per les nostres vides i el nostre futur.



ENS ROBEN EL FUTUR. Un món on la temperatura global augmenti en 1,5°, 2° o 3° dificultarà molt l’expectativa d’una vida digna. Cal assenyalar els veritables responsables d’aquest atemptat contra la vida! Hem de lluitar, entre totes, contra les fal·làcies del capitalisme verd, el green i socialwashing i resistir a l’especulació, l’acaparament de terres dels fons d’inversió, el creixement descontrolat d’infraestructures, a nivells de contaminació insalubres i índexs de destrucció mai vistos.. Hem de dedicar esforços econòmics a regenerar ecosistemes i transicionar cap a un sistema més just climàtica, social i globalment. I un primer pas és que fons estatals i europeus com el NextGenerationUE, no vagin en mans de les empreses de l’IBEX35, i sí en mans de projectes que serveixin per avançar cap aquesta transició ecosocial necessària.



EXIGIM NOUS TEMPS. Nous temps per canvis profunds. En els que, entre totes i des de totes, construïm un món més just per les persones i amb respecte cap a la natura.



Exigim acabar amb aquells que es beneficien sometent cossos, destruint el planeta i comprometent-nos el futur. No més ecocidis subvencionats i rentables. Exigim planificar l’inevitable decreixement de forma socialment justa per no causar més patiment a unes classe populars ja prou castigades.



Exigim una vida que mereixi la pena a ser viscuda. Una Vida digna, amb drets i necessitats bàsiques garantides, en què es prioritzi l’emancipació de les joves i que permeti viure de manera més pausada i tranquil·la, donant espai a les cures. I per tot això cal reestructurar un sistema racista, imperialista i patriarcal que descarrega amb fúria les seves conseqüències sobre cossos i territoris, els quals resisteixen a l’ecocidi que vivim.



ÉS TEMPS D’ACTUAR. Mentre es mantinguin totes aquestes incoherències, nosaltres seguirem denunciant que ENS ROBEN EL TEMPS, ens roben l’esperança, ens roben el futur, i ens roben la vida. I ens organitzarem per, des del carrer, provocar aquells canvis necessaris. No pararem fins a derrocar el sistema i canviar de rumb!