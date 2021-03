La Revolta Escolar arriba a Girona

L’Escola Àgora talla el carrer de davant del centre per reivindicar uns entorns escolars “sans i segurs” davant “la manca de resposta de l’Ajuntament”.

La Revolta Escolar s’emmarca dins la campanya “Recuperem la ciutat” i s’estendrà a d’altres escoles els propers mesos

Aquest divendres i malgrat la pluja, durant gairebé dues hores el passeig Ramon Berenguer II es va convertir en una extensió més del pati de l’escola Àgora de Sant Narcís. Dotzenes d’infants amb les seves famílies van participar en un tall de carrer en horari de sortida de l’escola per reivindicar “uns entorns escolars més segurs i saludables”. L’acció la va organitzar l’AFA de l’escola amb el suport del conglomerat d’associacions ecosocials Girona pel Clima en el marc de la campanya “Confinem els cotxes, recuperem la ciutat”, que busca “repensar l’espai públic afavorint els vianants i els vehicles de mobilitat sostenible”. La Revolta Escolar és una subcampanya de Recuperem la ciutat centrada en pacificar els entorns de les escoles per “allunyar el més possible la contaminació acústica, la pol·lució i el perill derivat dels cotxes”. A Barcelona la campanya compta amb la participació de prop de 40 centres que periòdicament organitzen talls en horari d’entrada i sortida de l’escola i l'acció al centre de Sant Narcís és la primera que s'ha organitzat a Girona.

Des de l’AFA de l’escola Àgora asseguren que des de principis de curs estan demanant solucions a l’Ajuntament de Girona per posar fi a la situació que es repeteix diàriament matí i tarda al davant de les dues portes de sortida del centre escolar. “Les actuals mesures sanitàries, que obliguen les famílies a esperar els infants a l’exterior de l’escola, provoquen cada dia, aglomeracions a la vorera que ni garanteixen la distància de seguretat necessàries entre mares i pares ni permeten a la resta de vianants circular amb normalitat”, expliquen. Això provoca que “el moment de lliurament o recollida dels infants es converteixi en una situació d’estrès i perillositat diària que obliga constantment a ocupar la calçada davant de la impossibilitat de poder caminar per la vorera amb normalitat”.

Des de l’AFA recriminen a l’Ajuntament ni tan sols hagi respost a cap de les peticions que s’han fet arribar al consistori (tallar el trànsit durant l’estona d’entrada i sortida de l’escola, pintar un pas de vianants davant de la segona porta de sortida, ampliar la vorera, garantir sempre la presència d’efectius de la policia municipal per donar prioritat a la circulació de les famílies...),

“Després de mig any de suportar aquesta situació i davant de la total manca d’interès i incapacitat per donar respostes per part de l’Ajuntament, l’AFA proposa ara fer un pas més, en clau reivindicativa i amb el suport del conjunt de la comunitat educativa i de les entitats veïnals”, han afirmat. Des de l’ÀFA de l’Àgora exigeixen un canvi radical en les polítiques de mobilitat de la ciutat de Girona, on es prioritzi la protecció dels entorns escolars i es prenguin mesures que permetin reduir el nivell de soroll i de contaminació que infants i mestres han de suportar durant set hores i mitja diàries a escassos metres de les aules on fan classe o del pati on juguen.

Per la seva banda, des de “Recuperem la ciutat” asseguren que aquest tall és una prova pilot que es pretén desenvolupar a d’altres escoles. “La bona rebuda d’aquesta acció ens anima a seguir parlant amb d’altres AFAs per poder estendre la revolta escolar arreu de Girona”, ha explicat un representant de la campanya que ha anunciat que per mitjans d’abril volen tornar a organitzar una acció, “aquesta vegada amb 5 o 6 escoles més”. “Ens estem reunint amb diverses AFAs que volen tirar endavant pacificacions permanents dels seus entorns escolars però que denuncien es troben un Ajuntament de Girona molt passiu”, han assegurat. “Esperem que la campanya serveixi per pressionar al govern perquè comenci a desenvolupar una política més ambiciosa en matèria de mobilitat sostenible i a favor d’un espai públic on la gent guanyi protagonisme en perjudici del cotxe”, han sentenciat.