Sanitat pública

La Marea Blanca de Catalunya dóna suport a la vaga de Sanitat del 10M

La Marea Blanca de Catalunya entenen com a legítimes les reivindicacions de la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, formada pels sindicats USOC, Infermeres de Catalunya, CGT Catalunya, CATAC-CTS-IAC, Coordinadora Obrera Sindical i PSI Lluitem. Reivindicacions moltes d'elles compartides per la pròpia Marea Blanca de Catalunya.

La Marea considera són les forces sindicals a qui correspon la convocatòria del legítim dret de vaga. Entre les reivindicacions plantejades coincideixen en la lluita per un sistema sanitari públic que garanteixi el dret a la salut de totes les persones i un servei públic de qualitat i amb condicions dignes per a tots els treballadors i treballadores, reivindicacions que han fixat com a prioritat del futur govern després de les eleccions del 14 F.

Per tant, dóna lsuport a convocatòria de vaga pel proper 10 M així com les aturades parcials convocades pels dilluns i crida a la ciutadania a participar al costat dels treballadors i treballadores en les diferents mobilitzacions convocades.

Som conscients de la gravetat de la situació social i ens agradaria que fossin el conjunt de les organitzacions i forces sindicals les que impulsessin una vaga general en la sanitat pública, ja que només amb la participació fraternal de tots els treballadors i treballadores amb la ciutadania podrem aspirar a un sistema sanitari del que siguin exclosos la precarietat laboral i l'obtenció de beneficis privats a càrrec dels escassos recursos públics .