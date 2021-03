covid-19

La Intersindical reclama l’establiment de criteris de vacunació contra la pandèmia clars, transparents i equitatius

La Intersindical considera que el procés i criteris de vacunació s’està convertint en un espai que genera dubtes al conjunt de la societat i dels treballadors i de les treballadores.



Denunciem que les decisions vinguin dictades per un Ministerio buit de competències en termes de gestió de la salut pública, esdevenint un buidatge de les competències que té la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció i manteniment de la salut. El Ministerio de Sanidad s’hauria de limitar a proveir als governs que sí tenen les competències en Salut de la vacuna amb el màxim de celeritat i amb un sistema de subministrament transparent i clar pel que fa els terminis i el nombre de dosis.



Tot i ser conscients que les prioritats de vacunació arriben dictades des del Gobierno de España cal tenir present que, finalment, qui implementa el pla de vacunació és el Govern de la Generalitat i per això exigim l’establiment d’uns criteris clars de quins són els col·lectius prioritaris de vacunació i l’estat de l’acompliment del subministrament de les vacunes a aquests col·lectius arreu del territori.



Demanem que s’informi periòdicament, per cada municipi i comarca, si els col·lectius que s’estableixin prioritaris són efectivament vacunats i si es passa al següent col·lectiu havent vacunat als qui són més prioritaris.



Exigim una planificació adequada, per evitar la pèrdua de dosis o les vacunacions a qui no pertoca per aprofitar-ne les dosis. En tot cas calen mecanismes de transparència, per assegurar-nos que el procés s’està fent correctament.



Des de la Intersindical considerem que totes les persones que formen part d’un mateix col·lectiu han de tenir la garantia de ser vacunades, de manera que no es produeixin diferències en funció a lloc de residència o altres motius que esdevenen dubtosos i generen confusió i desconfiança a la ciutadania.