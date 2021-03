Covid-19

La Intersindical demana vacunar tot el PAS dels centres educatius

Els darrers dies la Intersindical ha detectat greus deficiències en el procés de vacunació del personal d'administració i serveis (PAS) de molts centres educatius. Mentre el personal docent ja estant sent vacunat, al ritme que permeten les existències de vacunes, no tot el PAS ha pogut vacunar-se, ni tan sols entrar a la llista d'espera.

El sindicat republicà valora que aquest col·lectiu, que ja de per si corre risc de contagi en el seu centre de treball, augmentarà aquest risc durant la preinscripció escolar, prevista pel 15 de març a Primària i el 17 de març a Secundària. Per tal de poder fer el seguiment del procés de vacunació, la Intersindical ha enviat un qüestionari al PAS d'Educació per detectar possibles mancances.