El Comitè d'empresa de la FESMAE de les Illes denuncia que la gèrencia guarda dins un calaix una proposta de protocol contra l’assetjament

Va ser proposat pel Comitè d’Empresa fa dos anys, i la Fundació mai no ha trobat el moment oportú d’aprovar-lo

El passat 26 de febrer, dia de la festa escolar unificada, es va convocar amb caràcter d’urgència els membres del comitè d'empresa de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE) a una reunió telemàtica. A la reunió, hi assistiren també el director general d’Ensenyaments Artístics Superiors, el gerent de la Fundació i la responsable de Recursos Humans.

L’empresa va comunicar que obrien un expedient sancionador a un treballador de l’ESADIB, per un fets ocorreguts molt greus, presumptament.

En cap moment es comunicar als representants legals de la plantilla el nom del treballador ni les causes per les quals s’obria aquest expedient sancionador. Com a cloenda, i perquè els presumptes fets eren greus, es va requerir màxima discreció a totes les persones assistents. Cinc minuts d'haver finalitzat la reunió telemàtica, el Govern de les Illes Balears va emetre una nota de premsa molt més completa del que s’havia explicat a tan secreta reunió. Pocs instants després, aquesta nota ja formava part de la premsa digital amb més informació afegida. Ara cal fer púbic que fa dos anys el Comitè d'Empresa va enviar al gerent de la Fundació un esborrany de protocol contra l’assetjament, per al qual la gerència de la fundació mai hatengut temps, atès que al –seu parer– sempre hi havia coses més urgents i importants.

El 8 de març de 2021 (el VUIT DE MARÇ!), la responsable de Recursos Humans ha enviat un missatge electrònic al president del Comitè d'Empresa amb un esborrany de protocol contra l'assetjament com si fos una cosa nova, convidant els membres del Comitè a participar-hi.

És per aquest motiu que el Comitè se sent obligat a fer aquest escrit, explicant com s'han produït els fets, ja que el Comitè no vol formar part d'una jugada que sembla que han perpetrat la gerència i la Direcció General de Formació Professional i Estudis Superiors Artístics.