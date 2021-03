Infraestructures

La CUP vol que es replantegi el projecte de Tren-Tramvia del Camp de Tarragona en benefici del territori

La Candidatura d’Unitat Popular ha participat les darreres setmanes al taller participatiu entorn al projecte del nou Tren-Tramvia del Camp de Tarragona organitzat per l’Ajuntament de Tarragona, que finalitza demà, on presentarà esmenes i al·legacions al projecte de la Generalitat.

Les cupaires exigeixen que s’ampliï el termini per poder presentar al·legacions i donar compliment a la llei, que contempla una participació activa del territori en la definició del projecte. La CUP proposa replantejar la primera fase “d’un projecte d’imposició externa” per tal de poder-lo redefinir escoltant les necessitats del territori i de la població. Inés Solé, futura regidora del Grup Municipal de la CUP, ha explicat que “el TramCamp ha de ser un eix de connexió real entre municipis i serveis”. En aquest sentit, les anticapitalistes proposen reaprofitar les vies que actualment estan en desús, així com incloure parades als barris de Ponent de Tarragona “mesura que ajudarà a la cohesionar la ciutat”. La CUP també proposa que el projecte inclogui una parada a la “desafortunada i llunyana” estació de l’AVE del Camp, que actualment no es planteja en el projecte de la Generalitat.

La formació explica que “es tracta de fer les coses bé” per tal que el Tren-Tramvia del Camp sigui “una oportunitat que no ens hipotequi el futur ni esdevingui un nou projecte fallit”. Les cupaires critiquen el poc marge de temps que dóna la Generalitat per esmenar el projecte i consideren que les seva magnitud i les conseqüències són prou importants com perquè aquest no vagi en benefici del territori.