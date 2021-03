Antifeixisme

La CUP Tarragona proposa crear un gran pacte antifeixista a nivell municipal

La formació vol que el ple municipal adopti compromisos de ciutat per aturar l’avenç de l’extrema dreta a Tarragona, on Vox va obtenir 5.662 vots en les passades eleccions autonòmiques. Les cupaires qualifiquen d’alarmant l’entrada de Vox al Parlament de Catalunya, “una terrible notícia per la democràcia, la convivència i els drets humans”.

La CUP proposa la creació d’un acord antifeixista a nivell municipal, a imatge del que es va signar al Parlament el passat 11 de març. Les anticapitalistes també volen que es doni compliment a la moció “per declarar Tarragona com a ciutat antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat” presentada per la CUP el febrer del 2019 i aprovada per unanimitat. En aquest sentit, les cupaires recorden que un d’aquests acords contemplava que l’Ajuntament denegués l’ús d’equipaments públics i la via pública a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o polític, així com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi a qui no pensa de la mateixa manera.

Les anticapitalistes també volen que el Ple acordi que l’Ajuntament de Tarragona manifesti de manera pública el seu rebuig davant de qualsevol atac, manifestació de tota mena i/o denúncia que atempti contra els drets fonamentals, “començant amb l’assenyalament i denúncia de Vox a 17 activistes feministes de la ciutat el passat 8M”. Per últim, la CUP proposa que el consistori, en coordinació amb l’IMET, projecti jornades als Instituts d’Educació Secundària per conscienciar als estudiants sobre el perill de l’extrema dreta i els seus discursos d’odi, així com la importància de la defensa de les llibertats i drets fonamentals.

Les cupaires afirmen que els resultats de Vox ens adverteixen “de com el discurs de l’extrema dreta està calant als carrers de la ciutat” i alerten d’una “més que probable” entrada de Vox a l’Ajuntament de Tarragona en les properes eleccions municipals. És per aquest motiu que consideren vital que la resta de partits democràtics es desmarquin de manera clara i contundent contra un partit que alberga “feixistes, neonazis i que enyora la dictadura franquista” i acordin mesures per fer-hi front.