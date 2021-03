Lluita institucional

La CUP proposa diverses millores en el conveni de gestió de colònies felines a Reus

El grup municipal de la CUP ha proposat aquest matí diverses millores en el nou conveni de gestió de colònies felines entre l’Ajuntament de Reus i l’Associació Reus Gats. Concretament la formació cupaire demana que l’alimentació i el cost veterinari -més enllà de les esterilitzacions- vagin a càrrec de l’Ajuntament, així com que s’habiliti un espai protegit i cobert per a les diferents colònies felines.

La regidora Mònica Pàmies recorda que la tutela, inspecció i cura del benestar dels animals de carrer són responsabilitat de l’Ajuntament. Fins ara però, l’Associació Reus Gats, així com altres entitats animalistes, s’han fet càrrec de gran part dels costos que comporta la gestió de les colònies felines a Reus. Aquest servei està dotat amb una subvenció evidentment insuficient, que cobreix parcialment el servei durant únicament mig any». Amb aquestes modificacions, per tant, la CUP espera una millora de les condicions de vida i benestar dels animals.

D’altra banda, la CUP ha presentat diferents esmenes a l’Ordenança Reguladora de Sorolls i Vibracions. Respecte a les que afecten els animals, cal tenir en compte la ubicació de colònies felines o nuclis zoològics, així com centres hospitalaris veterinaris, a l’hora d’organitzar esdeveniments amb un alt impacte acústic. Pàmies lamenta que amb la realització d'alguns esdeveniments amb fort soroll al costat de les colònies felines, aquestes colònies es dispersen perquè els gats fugen espantats. Després, subratlla la regidora, «és molt difícil per a l’associació trobar els gats, que no hagin patit cap accident i aconseguir refer la colònia altre cop».