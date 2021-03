Habitatge

La CUP organitza una xerrada online sobre les APEUs a Reus

El grup municipal de la CUP de Reus oferirà demà dijous a les 20:30h una conferència telemàtica al seu canal de Youtube per explicar què són les APEUs i què implicacions tindria a Reus. Es tracta d’una xerrada informativa a càrrec de l'antropòleg José Mansilla per donar transparència al que suposa aquest nou model comercial, després que algunes entitats hagin mostrat interès en implantar-ho a la ciutat.





D’entrada, la CUP explica que es tracta d’un model públicoprivat amb el qual tots els establiments compresos en aquella zona estarien obligats a pagar una taxa en motiu de seguretat, il·luminació i promoció. D’aquesta manera, les anticapitalistes avancen que a més de perdre control públic, els comerços haurien de pagar dues vegades per un mateix servei: els impostos de l’Ajuntament i la taxa APEU. A més, consideren que l’APEU podria encarir els lloguers tant dels comerços com dels habitatges, com ja ha passat en altres territoris, i que el principal perjudicat serà el petit comerç.





Un altre inconvenient que hi veu la CUP és el criteri que se seguirà a l’hora d’accedir a l’APEU, com si es permetrà l’ús de la bicicleta o passejar gossos pels carrers compresos en aquesta àrea. En aquest sentit, critiquen la privatització de l’espai públic i la retallada de llibertats a la via pública. A tall d’exemple, la militant cupaire Mariona Quadrada adverteix que l’APEU podria limitar l’accés a determinades persones o conductes sota un criteri privat.





La regidora Mònica Pàmies també ha carregat contra la possible implantació de les APEUs a la ciutat i considera que en el cas que el govern de JxCat, ERC i Ara acceptessin el model, implicaria «un reconeixement del fracàs de la regidoria de Reus Promoció», ja que es tractaria d’una externalització de funcions públiques.