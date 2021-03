Franquisme

La CUP Tarragona lamenta que finalment no es realitzi un acte institucional en el 45è anys de la mort de Gabriel Rodrigo Knafo, el darrer tarragoní mort pel franquisme

Els darrers anys la família del Juan Gabriel Rodrigo Knafo, Tarragona Patrimoni de la Pau, Fòrum de Tarragona per la Memòria i altres col·lectius de la ciutat han organitzat homenatges en senyal de record i reclamant que s’esclareixi la seva mort. La CUP va presentar en el Ple del passat setembre una moció per tal que l’Ajuntament de Tarragona organitzés anualment cada 6 de març un acte en homenatge a Juan Gabriel Rodrigo Knafo fins que s’esclareixi el motiu de la seva mort, en el marc de les protestes contra la matança de Vitòria el març de 1976, així com per exigir justícia i reparació per ell i totes les víctimes del franquisme.

Les cupaires lamenten que finalment no es doni compliment a la moció. En aquest sentit, la portaveu del Grup Municipal, Eva Miguel, ha explicat que “des del consistori se’ns ha dit que la situació actual de pandèmia ha fet desestimar l’acte”. Les cupaires apunten que durant aquest darrer any s’han realitzat diversos actes institucionals, de petit format i malgrat la COVID-19. Amb tot, com els darrers anys, es realitzarà un petit acte en el 45è aniversari de la seva mort, que organitza la família, on hi participarà Tarragona Patrimoni de la Pau, Fòrum de Tarragona per la Memòria, la CUP, el conseller de Memòria Històrica i altres col·lectius. Tanmateix, malgrat tots els actes i esforços realitzats per homenatjar en Juan Gabriel, “malauradament encara avui molts tarragonins i tarragonines ignoren la història de qui va ser el darrer tarragoní mort pel franquisme”.

Per últim, les cupaires recorden que tant el 2016 com el 2020 es va aprovar, també, que l’Ajuntament de Tarragona interposés una querella criminal davant els Jutjats d’instrucció de Tarragona per tal que s’investiguin “els crims contra la humanitat comesos per la dictadura franquista que van afectar els veïns i veïnes d’aquest Ajuntament”, entre els quals es troba el cas de Juan Gabriel Rodrigo Knafo i, per ara, tampoc s’ha donat compliment a aquest acord.