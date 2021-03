segregació escolar

La CUP de Reus qüestiona que l'adscripció única”sigui una bona mesura en contra de la segregació escolar

La Candidatura d'Unitat Popular sempre ha estat amatent a fer front a l'alarmant segregació escolar que pateix la ciutat de Reus des de fa anys. De fet, la mateixa portaveu de la formació, Marta Llorens ha recordat que “és gràcies a la CUP que es va realitzar l'estudi sobre l'equitat escolar a Reus l'any 2017 com acord per abstenir-se i facilitar els pressupostos 2016. Un estudi, que un parell d'anys abans, havia demanat el sector de famílies vinculades a les escoles públiques dins el CEM i que formaven part de la Comissió d'Escolarització Equilibrada —heretada de la desapareguda Assemblea Reusenca d'AMPA (ARA)— i que el govern de Pellicer havia abandonat perquè creia que, en aquell moment, l'educació no era una prioritat”.





La Cup lamenta que avui dia, després de 4 anys de la realització d'aquell estudi encara no s'hagin implementat la majoria de mesures proposades i tampoc s'hagi rendit comptes púlbicament de l'acompliment de les mesures que sí que s'han aplicat. En aquesta línia, Marta Llorens explica que “lamentem que les famílies se sentin poc escoltades tal com reflecteix la carta que hem rebut al correu del grup municipal de part d'un grup de famílies de les AMPES de Reus i que s'autoanomenen -famílies indignades-”.





Segons les anticapitalistes, aquestes famílies veuen amb molt de recel la implementació de l'Adscripció Única entre escoles i insitituts. La portaveu ha fet referència al to de la carta i diu que “percebem amb molta sorpresa la postura d'aquestes famílies ja que veiem que no se les ha tingudes en compte en cap moment del procés. Nosaltres, com a CUP, ja vam advertir al Regidor Recasens que s'havia de ser transparent i facilitar molts espais transversals de participació però percebem amb aquesta carta que no ha estat així ni de bon tros”.





L'Adscripció Única estava contemplada com una mesura de l'estudi, L'Escolaritat a Reus: Avaluació de la Política Educativa Municipal per a l'Equitat dins de l'àmbit núm. 1: Reduir l'efecte de la ubicació dels centres educatius i de la segregació residencial sobre l'equitat escolar. En aquest sentit, la regidora Marta Llorens manté que “com a CUP, us hem de ser honestes; no tenim una opinió formada i completa per tal de posicionar-nos en el SÍ o el NO d'aquesta mesura ja que també és un debat que tenim internament com a Grup de Treball d'Educació a nivell nacional i és una mesura que es va aplicant, com un bolet, a diferents municipis del Principat i que respon a un ventall de casuístiques molt diverses segons el municipi. El que sí que podem dir és que aquesta és la mesura més econòmica ja que no requereix de cap inversió; simplement cal fer un nou mapa de relació entre Instituts i Escoles i, per tant, deduïm que el govern i el Departament d'Educació vol implementar aquesta mesura perquè és fàcil i no requereix d'esforç pressupostari.”





Arribades les preinscripcions escolars, la Candidatura dedueix que aquesta mesura es tirarà endavant tal com estava proposada pel curs 2021-2022. Ara bé, exigeix al regidor Recasens que comparegui davant de les famílies per donar explicacions clares del procés d'implementació de l'Adscripció Única i de les altres accions que l'han d'acompanyar de manera col·legiada tal com demanen les famílies a la seva carta.





Marta Llorens aclareix que “tal com diu l'estudi al qual fem referència, l'Adscripció Única ha d'anar acompanyada d'una bona xarxa de Transport Escolar i un bon disseny de les beques menjador. Dues mesures que, per una banda, sí que suposen dotacions pressupostàries. I, d'altra banda, han d'estar molt ben pensades de manera integral i global. Una idea que no s'expressa a la carta de les famílies indignades en què es diu que la representant de l'OME només repetia un - “Estudiarem cas per cas” - en resposta a molts dels dubtes que manifestaven les famílies en una trobada virtual realitzada fa un mes. Com a Cup, valorem que aquesta resposta denota molt poca planificació de l'aplicació de la mesura”.