Parlament

La CUP anuncia el compromís d’una àmplia majoria parlamentària per frenar les ‘hemorràgies’

La CUP-UNCPG ha anunciat avui que durant les reunions mantingudes aquestes setmanes amb ERC, JxCat i Comuns ha arribat a compromisos ferms per frenar les hemorràgies que pateix el país amb una àmplia majoria parlamentària i política. Els anticapitalistes asseguren que avancen els acords per fer front als desnonaments i protegir el dret a l’habitatge i per fer front a la repressió amb una moratòria de les bales de FOAM i amb què la Generalitat no es personi contra independentistes i activistes dels moviments socials.

“Arribats fins aquí volem concretar el més ràpidament possible aquestes propostes perquè no podem tolerar que la Generalitat participi activament en la l’expulsió de la gent de casa seva o es mutili a manifestants”, ha assegurat Eulàlia Reguant.

Després d’aconseguir acords per frenar de forma urgent les “hemorràgies” amb ERC, Junts i Comuns, la candidatura es proposa fixar nous avenços en les negociacions amb propostes concretes per fer front a la profunda crisi que s’enfronta el país i que vagin a l’arrel del problema, com la Renda Bàsica Universal, regulació efectiva del lloguer, potenciar sector públic i industrialització cap a una transició ecològica per generar treball estable i de qualitat.