La CAL inicia la celebració dels seus 25 anys amb la renovació del seu web

El nou lloc web, amb el mateix domini que l’anterior, compta amb un disseny més visual i intuïtiu per tal d’apropar els projectes i activitats de la CAL a la població. A través del web, també es fa públic el logotip de celebració dels 25 anys de l’entitat, una adaptació de l’actual. La resta de les accions que es duran a terme al llarg de l’any 2021 s’aniran anunciant tant al web com a les xarxes socials de Facebook, Twitter i Instagram.

Aquest any 2021 la CAL celebra el seuPer aquest motiu, s’han preparat una sèrie d’accions que serviran per commemorar aquest quart de segle de treball per la normalització de la llengua i la cultura catalanes. La primera d’aquestes ha estat lade l’entitat a principis de febrer.